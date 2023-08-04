"Система": патриарх Кирилл летает на самолётах спецотряда "Россия"

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл 27–28 мая летал в Сургут, а 30 июня – в Калининград на самолетах ТУ-214 специального летного отряда "Россия", предназначенных для первых лиц государства. Об этом сообщает "Система", расследовательский проект телеканала Настоящее Время и Радио Свобода. Журналисты отслеживали перемещение лайнеров по сервису отслеживания самолётов flightradar24.

Самолет, на котором патриарх летал в Сургут, в другие дни использует премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в расследовании.

"Система" отмечает, что в последние годы патриарх Кирилл часто путешествует за государственный счёт. В частности, в 2022 году он летал в Минск, Пензу, Калининград, Норильск, Архангельск и Владикавказ на государственном ТУ-214 с регистрационным номером RA-645320. Кроме Кирилла, этим бортом пользуются Мишустин, глава Госдумы Вячеслав Володин и зампредседателя правительства Александр Новак.

Законными правами на использование таких специальных самолетов обладают лишь несколько должностных лиц: президент, премьер, главы обеих палат парламента, глава Конституционного суда, генпрокурор, руководитель администрации президента, а также министр иностранных дел, отмечает аналитик "Трансперенси интернешнл–Россия" Александр Вавилов. По его словам, патриарх Кирилл, будучи духовным лидером, не входит в этот список, и для его перелетов на государственных самолетах необходимо письменное разрешение президента.

Представители патриархии в ответ на запрос "Системы" посоветовали обратиться в специальный летный отряд "Россия". Там и в управлении делами президента на просьбу о комментариях не ответили.

Президент Владимир Путин и патриарх Кирилл постоянно поздравляют друг друга с различными праздниками. Российский президент ежегодно посещает пасхальную службу в храме Христа Спасителя.

На фоне войны России против Украины патриарх неоднократно выступал с провоенными высказываниями. Священники с антивоенной позицией подвергаются давлению со стороны церковных властей.