"Система": связанные с Медведевым фирмы инвестируют деньги в рестораны

Связанные с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым фирмы инвестируют средства в рестораны в Москве и Петербурге, выяснил расследовательский проект Радио Свобода и телеканала "Настоящее время" "Система".

В Москве речь идет о премиальном ресторане Drinks & Dinners на Пятницкой улице, в 10 минутах езды от Кремля. С 2024 года ресторан называется "Особняк на Пятницкой"). Он расположен в исторической усадьбе, внутри отделан натуральным мрамором и деревом. Ресторан разделен на семь залов, которые одновременно могут принять 380 гостей. Drinks & Dinners открывал в 2019 году шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. В меню авторская европейская кухня, средний чек составляет 7000 рублей ($88). По особым случаям подают любимые блюда Рузвельта, Черчилля и Сталина, меню с парохода "Титаник" и императорскую кухню XIX века.

Усадьба, в которой работает ресторан, с 2011 года принадлежит фирме "Стройстандарт". Управляет рестораном фирма "Гарант", она же арендует помещения у "Стройстандарта". Владелец "Гаранта" Георгий Царюк связан со "Стройстандартом" через отца."Стройстандарт" опосредованно принадлежит Фонду поддержки зимних олимпийских видов спорта, который близок к Медведеву. По состоянию на конец 2024-го долг "Стройстандарта" перед Фондом составлял почти 2 млрд рублей ($24,5 млн). Партнерами ресторана являются подмосковный комплекс "Маслово" и винодельня "Скалистый берег", которые тоже связывали с Медведевым.

Связанный с Медведевым ресторан в Петербурге расположен на улице Белинского неподалеку от Михайловского замка. Это открывшаяся в 2024 году греческая таверна "Поли" ("много" по-гречески), третье заведение ресторанной группы Dreamteam по этому адресу. В меню смесь средиземноморской и ближневосточной кухонь. Кофе здесь варят на песке, который якобы привезли из Греции. Средний чек составляет 1700 рублей ($21).

Владельцем таверны "Поли" числится ООО "Маркет", которое на 75% принадлежит сооснователю Dreamteam Алексею Бурову. В мае 2024 года 25% "Маркета" получил инвестфонд "Арктик Инвест", связанный с Медведевым. После этого инвестфонд выдал ресторану 33 млн рублей ($411 500) в виде займов и в июне 2025-го передал свою долю фирме "Интер", у которой также прослеживаются связи с зампредом Совбеза.

Сам Дмитрий Медведев, связанные с ним рестораны и структуры, а также Царюк с Буровым не ответили на запросы проекта "Система".