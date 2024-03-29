Суд в Москве арестовал девятого подозреваемого по делу "Крокуса"

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца девятого подзреваемого по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Его зовут Назримад Лутфуллои, гражданин Таджикистана 2000 года рождения. Процесс проходит в закрытом режиме.

Как сообщает "Коммерсантъ", Лутфуллои задержали на следующий день после теракта, 23 марта. Тогда Преображенский районный суд назначил ему административный арест в 15 суток. Он признал свою вину в нарушении общественного порядка. Теперь его подозревают по статье о терроризме. Ему может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

Вчера о задержании девятого подозреваемого в пособничестве теракту отчитался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, не называя имени задержанного. По его версии, задержанный участвовал в схеме финансирования нападавших.

Ранее суд отправил под арест четырёх граждан Таджикистана, которых подозревают в непосредственном исполнении теракта, и ещё четырёх человек, подозреваемых в причастности к его организации.

Кроме того, сообщается о задержании ещё девяти человек в Таджикистане - в связях с нападавшими на "Крокус Сити Холл" подозревают их местные правоохранительные органы.