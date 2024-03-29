Суд в Москве арестовал девятого подозреваемого по делу "Крокуса"

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца девятого подзреваемого по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Его зовут Назримад Лутфуллои, гражданин Таджикистана 2000 года рождения. Процесс проходит в закрытом режиме.
Как сообщает "Коммерсантъ", Лутфуллои задержали на следующий день после теракта, 23 марта. Тогда Преображенский районный суд назначил ему административный арест в 15 суток. Он признал свою вину в нарушении общественного порядка. Теперь его подозревают по статье о терроризме. Ему может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.
Вчера о задержании девятого подозреваемого в пособничестве теракту отчитался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, не называя имени задержанного. По его версии, задержанный участвовал в схеме финансирования нападавших.
Ранее суд отправил под арест четырёх граждан Таджикистана, которых подозревают в непосредственном исполнении теракта, и ещё четырёх человек, подозреваемых в причастности к его организации.
Кроме того, сообщается о задержании ещё девяти человек в Таджикистане - в связях с нападавшими на "Крокус Сити Холл" подозревают их местные правоохранительные органы.
- Вечером 22 марта несколько человек в камуфляжной форме устроили стрельбу в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", затем там произошёл взрыв и начался пожар. По последним официальным данным, в результате теракта погибли 144 человека, ещё 382 пострадали. Телеграм-канал "База" сообщает также о 95 пропавших без вести.
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