СК возбудил дело после смерти заключенного в калужской колонии

В Калужской области возбужденно уголовное дело из-за смерти заключенного в медико-санитарной части исправительной колонии № 3, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По данным правозащитного проекта Gulagu.net, погибший – тридцати четырёхлетний Михаил Смирнов – открыто выступал против избиений и пыток, которые начал применять новый начальник Калужской ИК-3 Павел Рыженков.

22 января, управление ФСИН по Калужской области сообщило, что в медицинской части ИК-3 "из-за личной неприязни" произошла драка между осужденными. Один из них пострадал. По данным ФСИН, мужчине оказали медицинскую помощь, однако он скончался.

В Gulagu.net инцидент называют не дракой, а "внесудебной казнью". У Смирнова ранее была диагностирована онкология. Он должен был выйти на свободу через два месяца.