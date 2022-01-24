Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

СК возбудил дело после смерти заключенного в калужской колонии

Иллюстративная фотография

В Калужской области возбужденно уголовное дело из-за смерти заключенного в медико-санитарной части исправительной колонии № 3, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По данным правозащитного проекта Gulagu.net, погибший – тридцати четырёхлетний Михаил Смирнов – открыто выступал против избиений и пыток, которые начал применять новый начальник Калужской ИК-3 Павел Рыженков.

22 января, управление ФСИН по Калужской области сообщило, что в медицинской части ИК-3 "из-за личной неприязни" произошла драка между осужденными. Один из них пострадал. По данным ФСИН, мужчине оказали медицинскую помощь, однако он скончался.

В Gulagu.net инцидент называют не дракой, а "внесудебной казнью". У Смирнова ранее была диагностирована онкология. Он должен был выйти на свободу через два месяца.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG