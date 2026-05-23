Сколько веревочке ни виться. Дроны на оптоволокне у "Хезбаллы"

После начала войны на Ближнем востоке многие страны Персидского залива столкнулись с иранскими беспилотниками-камикадзе и обратились к Украине за помощью, чтобы бороться с ними с помощью дронов-перехватчиков. Однако технологии в стремительно развивающейся сфере войны БПЛА перенимают и поддерживаемые Ираном военизированные группировки, в том числе "Хезболла", ведущая борьбу с израильской армией на юге Ливана. За последние месяцы армия Израиля из-за атак дронов потеряла погибшими уже не менее четырех военнослужащих, погиб также как минимум один мирный житель. В первую очередь речь идет о беспилотниках, управляемых по оптоволоконному кабелю. Это позволяет им оставаться неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы и поддерживать устойчивую связь с оператором, ограничивая ее только длинной оптоволоконной нити. 19 мая беспилотник "Хезболлы" пересек южную границу Ливана и оказался на территории Израиля. Солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бросился на ближайший холм и попытался зацепить оптоволоконный кабель управления дроном с помощью длинного предмета. Эта необычная сцена, зафиксированная фотожурналистами на одной из самых неспокойных и милитаризованных границ в мире, стала самым наглядным на тот момент примером использования на Ближнем Востоке дронов с управлением по оптоволокну – впервые разработанных российскими военными и теперь широко применяемых на войне в Украине. Даже самые передовые армии мира оказываются уязвимыми перед этой инновацией в сфере беспилотных технологий.

В ответ на использование "Хезбаллой" дронов на оптоволокне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании группы для противодействия этому виду вооружений. Израиль обеспечивает эту оперативную группу "неограниченным бюджетом" на фоне растущих споров в стране о недостаточной готовности армии к применению дешевых беспилотников – хотя сейчас, как говорят украинские и российские военные, стоимость оптоволокна на мировом рынке резко выросла, и такие дроны порой уже не назовешь по-настоящему "дешевыми". ЦАХАЛ отклонил предложения Киева обучить израильские силы методам борьбы с дронами, а 17 мая Нетаньяху заявил, что еще годы назад якобы предупреждал об угрозе, иходящей от ударных квадрокоптеров, когда ни о каком использовании оптоволокна для дронов речи не шло. "После того как я увидел войну в Украине, я подумал, что это также может служить инструментом на нашем поле боя", – сказал Нетаньяху на заседании правительства.

В отличие от радиоуправляемых дронов, которые уязвимы к электронным помехам и требуют прямой видимости с передатчиком или ретранслятором, оптоволоконными дронами можно управлять в любом месте, где есть простнанство для полета и до куда позволить долететь длинна провода. В Украине опытные операторы дронов, как показывают видео, спокойно влетают в окна и ищут солдат или технику в зданиях на расстоянии нескольких километров в глубине вражеской территории. В случае с войной в Ливане свобода полета, ограниченная лишь емкостью аккумулятора и длиной кабеля, порождает опасения, что боевики "Хезболлы" могут выходить из туннелей, запускать дрон и затем управлять им незаметно из-под земли. Квадрокоптеры и гексакоптеры на оптоволокне не излучают радиосигналов и тепловых следов, которые можно было бы отследить, и достаточно малы, чтобы обходить многие радарные системы пр полете на низкой высоте. Некоторые эксперты считают, что появление оптоволоконных дронов у боевиков "Хезболлы" может указывать на то, что Россия передает Ирану разведданные об этой технологии. Другие видят более вероятным и более тревожным иной сценарий.

Николь Граевски, эксперт по российско-иранским отношениям, рассказала Радио Свобода, что оптоволоконный дрон, сфотографированный в небе над Израилем 19 мая (на фото ниже), выглядит идентично конфигурациям, используемым российскими войсками в Украине. Гревски указывает на крупные запасы российского вооружения, находящиеся у "Хезболлы" как на возможный индикатор того, что технология дронов на оптоволокне "поступает либо напрямую от России, либо через Иран при российском посредничестве". В Москве поставки оружия "Хезболле" отрицают.

Учитывая, что российское вторжение в Украину стало самой подробно визуально задокументированной войной в истории, другие эксперты считают, что "Хезболла" могла самостоятельно сделать свои оптоволоконные дроны и разработать тактику их применения, опираясь на видео из зоны боевых действий. "Для этого не требуется особого интеллекта", – говорит израильский военный аналитик Яаков Лапин в интервью Радио Свобода, – "Хезболла" наблюдала, как FPV-дроны эффективно применяются на полях сражений в Украине, и решила перенять этот опыт". Лапин добавляет, что все компоненты для таких дронов, за исключением боевой части, "свободно продаются как готовые изделия на онлайн-площадках". Некоторые китайские торговые платформы открыто предлагают компоненты для оптоволоконных дронов, включая катушки с кабелем длиной до 30 километров. Моника Альборн, аналитик и автор популярного блога Drone Wars, тоже считает, что появление таких квадрокоптеров у "Хезболлы" может быть просто случаем копирования. По ее словам, благодаря распространению информации в социальных сетях "концепции, конфигурации и тактики могут довольно быстро распространяться между разными театрами боевых действий". Подобное распространение военных инноваций уже наблюдалось в последние годы, включая применение сброса боеприпасов с дронов. Впервые эта тактика была замечена в пропагандистских видео экстремистской группировки "Исламское государство" в начале 2017 года, а затем ее переняли военные в Украине, в России и в других странах.