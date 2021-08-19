Немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер скончался 18 августа от сердечного приступа на 46-м году жизни. Об этом пишет издание ZUERST, в котором Оксенрайтер работал главным редактором. Журналист скончался в Москве, где он в основном жил с 2019 года.

Оксенрайтер стал известен из-за уголовного дела о поджоге в здании "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде. Инцидент произошел 4 февраля 2018 года. По данным следствия, двое из трех обвиняемых по этому делу поляков являются членами неофашистского движения "Фаланга", сотрудничающего с пророссийскими сепаратистами в Восточной Украине. Третий обвиняемый, считающийся организатором поджога, был также членом ультраправого движения "Смена".

Один из обвиняемых сообщил полиции, что именно Оксенрайтер подстрекал его к совершению поджога, выбрал день его совершения, а также заплатил 1500 евро за поджог. В этой связи на Оксенрайтера было заведено уголовное дело в Германии.

Мануэль Оксенрайтер также был помощником депутата бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера. Оксенрайтер также налаживал связи между правоэкстремистскими движениями в Германии, Швеции, Иране, Австрии, Франции и России. В 2014 году Оксенрайтер участвовал в конференции New Horizon в Тегеране, на которой выступали, в частности, и люди, отрицающие Холокост, что является нарушением немецкого закона. Темой доклада Оксенрайтера на конференции было "Израильское лобби в Германии".

Оксенрайтер выступал с антиукраинскими высказываниями в эфирах Первого канала и Russia Today, был знаком с идеологом Александром Дугиным, часто ездил в аннексированный Крым и даже был "наблюдателем от Германии" на выборах в сепаратистских образованиях на востоке Украины.

Другое направление его деятельности - создание групп наблюдателей за выборами в Восточной Европе. Для этой цели Оксенрайтер даже основал так называемый "Немецкий центр евразийских исследований".

Сообщается, что он умер в Москве.