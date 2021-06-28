СКР допросит несколько десятков жителей Петербурга по делу ФБК

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу планирует вызвать около 50 человек на допрос по делу о мошенничестве Алексея Навального, сообщает "Команда 29". Организация отмечает, что ознакомилась с полным списком вопросов, которые будут задавать на допросе.

Свидетелей спрашивают о сотрудниках, которые работали в организациях Навального: когда работники трудоустроились к Навальному, какая у них была зарплата и какие они использовали мессенджеры. Следователи также пытаются узнать, проводились ли в организациях какие-либо тренинги, а также просили ли сотрудников вносить пожертвования на счета организаций. Отдельный блок вопросов касается алгоритма создания публикаций на сайтах и в социальных сетях организации.

"Среди вопросов есть вполне ожидаемые — вроде "знакомы ли вам следующие лица" (далее перечисление фамилий), "знакомы ли вам индивидуальные предприниматели и организации" (далее перечисление юрлиц). Но есть и вопросы, которые применительно к делу о мошенничестве выглядят довольно странно. Следователи будут интересоваться, что известно свидетелям об обстоятельствах размещения в электронных ресурсах ФБК и Штабов Навального призывов к противоправной деятельности, в том числе — к участию в несогласованных митингах (причем речь идёт не только о последних акциях, но обо всех митингах, начиная с 2011 года)", — отмечают в "Команде 29".

"Целый блок вопросов посвящён биткойну. При этом силовики до сих пор не понимают, что деятельность ФБК обеспечивалась частными пожертвованиями — они не оставляют попыток узнать, кто спонсировал фонд", — пишут правозащитники.

В конце 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его неназванных соратников. Утверждается, что они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу их фондов, в том числе ФБК (ФБК признан иностранным агентом и экстремистской организацией).

В мае сотрудников Фонда борьбы с коррупцией начали вызывать на допросы, Всего повести получили около 70 человек.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше", первый приговор по которому Европейский суд по правам человека потребовал пересмотреть. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.