СКР проверит "исламский поселок" в Подмосковье

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку строящегося в Подмосковье коттеджного поселка Аминовка. "В СМИ высказываются опасения, что на данной территории планируется создание религиозного анклава и что жителям близлежащих территорий уже поступают некие угрозы. В одном из изданий высказывается также предположение, что данный поселок создается под религиозную секту", — говорится в сообщении СКР.

Коттеджи строят в поле у деревни Нечесово, расположенном в 140 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе. Организатором выступает Амина Шабанова, создательница бренда мусульманской одежды для женщин. На сайте "экопоселения" указано, что поселок — это "сообщество зрелых осознанных людей". Сама Шабанова называет себя "активной мусульманкой".

"Комсомольская правда" в материале "Джамаат Аминовка" публиковала устав поселения в котором упоминались такие запреты, как курение, алкоголь, мат, свиноводство и присутствие "лиц нетрадиционной сексуальной ориентации". Автор материала — журналист Дмитрий Стешин. Он известен по делу Боевой организации русских националистов: ее членов признали виновными в нескольких убийствах, в том числе адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Один из создателей БОРН Никита Тихонов говорил в суде, что с торговцами оружием его познакомил журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

На сайте "Аминовки" не упоминаются требования к вероисповеданию. Владелец участков предприниматель Хизри Муталов утверждал, что таких условий нет при совершении сделок с землей.

"Сектой" в разговоре с несколькими изданиями последователей Шабановой называл профессор МГЛУ и члена экспертного совета при Минюсте Роман Силантьев. "К исламу-то они отношения не имеют. Это даже не ваххабиты. Я поинтересовался профилями Амины Шабановой и обнаружил, что она член секты так называемых анастасийцев", — говорил он. Движение "Звенящие кедры России" появилось после выхода книги Владимира Мегре "Анастасия" о необходимости "стать ближе к природе" и отказаться от прямых контактов с цивилизацией.