В сентябре арбитражный суд начнет рассматривать иск властей Свердловский области к госпиталю, который построил бывший гендиректор и совладелец корпорации "ВСМПО-Ависма" Владислав Тетюхин, пишет Forbes. Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что госпиталь вывел основные активы в офшоры, а его руководство противится возврату выделенных из областного бюджета средств. Тогда же принадлежащая властям Свердловской области "Корпорация развития Среднего Урала" (КРСУ) подала иск о взыскании займа — 1,4 млрд рублей. Сам Тетюхин скончался в 2019 году на 87-м году жизни, у него остались двое сыновей.

В 2008 году Тетюхин зарегистрировал в Нижнем Тагиле компанию — "Госпиталь восстановительных инновационных технологий" (ГВИТ), в которую через свой кипрский офшор Parenaco Holdings Ltd. вложил 3,2 млрд рублей (сейчас бенефициар офшора — его сын Дмитрий Тетюхин). Parenaco Holdings принадлежит 82% ГВИТ, а остальная доля — еще двум офшорам, один из которых принадлежит Дмитрию Тетюхину, а второй — его брату Илье.

В апреле 2013 года госпиталь заключил соглашение и договор с государственной "Корпорацией развития Среднего Урала", в которых прописывалось, что при общей стоимости проекта в 4,4 млрд рублей госпиталь инвестирует 3,2 млрд рублей (из которых, говорится в документах, 2,9 млрд были уже вложены) и соглашается на создание государственно-частного партнерства и привлечение от корпорации 1,2 млрд рублей для завершения проекта.

Область должна была получить 25% и одну акцию компании. Деньги областного бюджета были нужны не только потому, что для запуска госпиталя у самого Тетюхина их не хватало. "Он понимал, что цены на высокотехнологичную помощь населению региона недоступны — значит, надо сотрудничать с областью для выделения квот по ОМС и госзаказу, находить согласие и дружить, — рассказал Forbes его сын. — Поэтому он постарался заинтересовать область и вовлечь в свой проект".

Тетюхин-младший уточнил, что корпорация задерживала перечисление средств. Заключительный транш, вспоминает он, перевели только в сентябре 2014 года, через девять месяцев после выставления последних счетов (к тому моменту договор и соглашение были пролонгированы).

В апреле 2021 года Куйвашев выступил с обвинением о выводе активов в офшор, хотя, как объясняет Тетюхин-младший, в администрации с самого начала знали о существовании офшоров. По его словам, губернатора ввели в заблуждение: деньги за "ВСМПО-Ависма" оказались на Кипре, потому что, как он предполагает, туда их решил перевести покупатель — "Ростех", а Тетюхин вернул их в Россию. Тогда же "Корпорация развития Среднего Урала" подала иск в арбитражный суд.

Госпиталь специализируется на ортопедии, вертебрологии (лечении позвоночника) и эндопротезировании. Потребность в нем была острая. В 2013 году министр здравоохранения Свердловской области подтверждал, что в регионе ежегодно проводится больше 2500 эндопротезирований крупных суставов, но на 1 января эндопротезирования ждали еще больше 6 тысяч человек.

В 2017 году госпиталь столкнулся с проблемами. Тогда Владислав Тетюхин говорил, что центр не может получить федеральные квоты на высокотехнологичные операции суставов, поскольку они не предоставляются частным клиникам. Затем центру запретили делать операции на позвоночнике, в 2018 году отказали в оплате лечения 360 пациентов, а в 2019 году уменьшили объемы госпитализации — с 4,5 тысяч до 3,5 тысяч.