Следствие попросило суд отпустить из-под ареста блогера Юрия Хованского

Суд в Санкт-Петербурге 29 января рассмотрит ходатайство следствия об отмене ареста блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма. Информация о заседании выложена на сайте Куйбышевского районного суда, на публикацию обратил внимание глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

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Хованский был арестован в июне. Оправданием терроризма следствие посчитало его песню про теракт на постановке мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Песня была исполнена в 2012 году, через два года блогер вызывался за неё на профилактическую беседу в Следственный комитет. Срок давности по преступлению прошёл, однако следствие настаивает, что Хованский снова исполнил своё произведение в 2018.

Двое свидетелей в уголовном деле — бывшие сотрудники полиции, — выяснила Русская Служба Би-би-си, об их связи с МВД сообщило также агентство РБК. Хованский отрицает, что исполнял песню в 2018 году и принёс за неё извинения. В последний раз арест ему продляли в ноябре. Он уже внесён в списки экстремистов, по предъявленной статье ему грозит заключение на срок до 7 лет.