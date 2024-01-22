Смена поколений. В России появились новые националисты

Популярные в 90-е и 2000-е годы националистические идеи в России в 2010-х публично были практически сведены на нет: тысячи человек оказались за решеткой за акты расистского насилия, все крупные ультраправые группы были запрещены. Часть радикальных националистов покинула страну. Но сейчас они в России возрождаются вновь.

Незаметные подростки

Александр Верховский, руководитель исследовательского центра "Сова", рассказал Радио Свобода, что ещё недавно на всю Россию в год фиксировалось буквально несколько десятков актов расистского насилия. Но теперь ситуация меняется:

Доля погибших среди потерпевших гораздо ниже, чем раньше, на уровне процентов

– Рост очень заметный. Мы насчитали в 2023 году 120 потерпевших в достаточно серьезных инцидентах. Это не считая мелких инцидентов – вроде подбежали, опрыскали из баллончика, убежали – такое мы в статистику не включаем. Рост пошел с весны 2023 года: сейчас подростки стилизуются, одеваются как скины 90-х – 2000-х годов, в больших количествах выкладывают видеоролики. По сравнению с прошлыми временами "шифруются" гораздо лучше. А также доля погибших среди потерпевших гораздо ниже, чем раньше, на уровне процентов: нападающие осторожничают. По крайней мере относительно того, что мы знаем, – рассказывает он.

По его мнению, в среде радикальных националистов произошла смена поколений, которая пока не привлекла достаточного внимания правоохранителей.

– Это совсем новые люди, очень молодые, вплоть до 14 лет. Моя теория – страх репрессий не передается через поколение. Когда тебе 13 лет, у тебя нет знакомых, которых посадили [за националистическое насилие]. Телеграм-каналы, которые рекламируют нападения на ларьки, на бездомных в парках, благополучно продолжают это делать. Темы "преследования героев" в них немного. Что наводит на мысль, что преследований действительно пока немного. Власти могут смотреть на это сквозь пальцы, потому что это не очень серьезное насилие. И у этих групп нет никакого политического крыла. Мы зачастую не знаем, например, что эти группы думают про Украину, – отмечает Верховский.

Инициатива Nazi Video Monitoring Project ведет учет видео, пропагандирующего расистское насилие. Только в декабре 2023 года ее создатели нашли в телеграм-каналах ультраправых 49 уникальных видео, на которых заснято 68 нападений. Из них 52 нападения было совершено на людей и только 16 на имущество.

Подросткам надоест резать ножами колеса автомобилей, и они начнут резать людей

– Конечно, в большинстве случаев на этих видео заснят вандализм (проколы колес автомобилей с иностранными и "кавказскими" номерами) или подлые, но малоопасные действия, вроде забрызгивание из баллончика прохожего. Но очевидно, что постепенно жестокость этих атак будет становится выше. Подросткам надоест резать ножами колеса автомобилей, и они начнут резать людей, – предполагает Геннадий Семенов, администратор Nazi Video Monitoring Project.

Пришли из регионов

Помимо уличных группировок, в 2022 году появились две довольно крупные организации, повторяющие риторику запрещенного Движения против нелегальной иммиграции 2000-х годов. "Северный человек" и "Русская община" имеют десятки региональных отделений, сотни тысяч подписчиков во "ВКонтакте" и телеграме.

Сергей Петров, администратор телеграм-канала "Антифа.ру" рассказывает, что обе организации появились не в Москве, и связаны, по его мнению, с региональными бизнес-группами.

– Создатель Андрей Ткачук был в парламенте и правительстве Омской области, издавал газеты, владел бизнесом. У "Русской общины" хорошие связи в региональных медиа, – рассказывает он.

Организация "Северный человек" создана воронежским рэп-исполнителем Михаилом Ницем, известным как "Миша Маваши".

– По адресу регистрации "Северного человека" есть ветеранская организация… Некая Юлия Долуда, являющаяся гендиректором "Северного человека", также управляет благотворительными проектами местного воронежского бизнесмена Хамина, – отмечает Петров.

Они вписываются в официальную антимигрантскую риторику

По данным базы "Контур.Фокус" воронежский бизнесмен Евгений Хамин имеет несколько юридических лиц, связанных со строительством, гостиничным и другими видами бизнеса.

– "Русская община" и "Северный человек" – провоенные, очень лояльные. "Защищают" русских людей на местах, против властей не выступают. Где-то они действуют вместе с полицией, где-то сами задерживают, как они выражаются, "этнобандитов", и потом вызывают полицию. Они вписываются в официальную антимигрантскую риторику, которая процветает всё больше и больше, – отмечает Верховский.

Обе организации также собирают средства для российских военных на фронте, проводят спортивные и культурные мероприятия.

– Ткачук зарядил денег на разработку специального приложения для членов своей "общины" с большой красной кнопкой SOS: через неё можно передать сигнал о том, что тебя притесняют "этнобандиты". И "Русская община" обещает решить твои проблемы с мигрантами. Насколько нам известно, "Русская община" помогает арестованным за расистское насилие, - рассказывает Сергей Петров.

Не претендуют на власть

После длительного уголовного преследования националистический политик Даниил Константинов покинул Россию в конце 2014 года. Ранее он был обвинен в убийстве, однако по решению суда в Москве его приговорили к трем годам лишения свободы по статье о хулиганстве. Константинов был амнистирован по случаю юбилея Конституции России. В разговоре с Радио Свобода он отмечает, что националистическое движение сейчас отличается от того, в котором участвовал он.

– Они фокусируются на вопросах противостояния миграции, исламизации, не замахиваясь на российские власти. Это важное отличие нынешней волны. Мы в свое время замахивались. Мы её критиковали, мы хотели взять её в свои руки, – говорит Константинов.

Националист Дмитрий Демушкин возглавлял "Славянский союз" и был одним из лидеров Движения против нелегальной иммиграции. Обе организации запрещены, Демушкин был приговорен к 2 с половиной годам колонии, отбыл этот срок. Сейчас он живет в России и ведет программы на радио "Аврора", на котором нередко выступают функционеры КПРФ. Демушкин говорит, что власти сняли табу на упоминания проблем, связанных с миграцией.

Все националистические организации были разгромлены, все лидеры либо сели в тюрьму, либо уехали из страны

– Различные чиновники высокого ранга начали об этой проблеме заявлять. Раньше преследовались все, кто эту тему пытался озвучивать. Все националистические организации были разгромлены, все лидеры либо сели в тюрьму, либо уехали из страны. Теперь об этом говорят первые лица. Путин об этом высказывается двойственно, [более однозначно] высказывался Патрушев (Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России – РС), неоднократно – Бастрыкин (Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России – РС), неоднократно – Колокольцев (Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России – РС), то есть силовой блок.

Патриарх высказался. А депутаты – бессчетное количество раз. Я слышал, дали добро проблему миграции озвучивать на президентских выборах. Насколько мне известно, [оппозиционным кандидатам] социальную тему трогать запретили, там куда не плюнь, везде провал. "СВО" категорически трогать запретили. Осталось – миграция, вымирание коренного населения, борьба с Западом, традиционные ценности. Можно побороться с абортами, сексуальными меньшинствами и далее по списку. Ещё можно побороться за какой-нибудь парк или озеро, – отметил Демушкин в разговоре с Радио Свобода.

Бывший функционер "Конгресса русских общин" и "Родины" Александр Босых рассказал Радио Свобода, что в целом положительно оценивает деятельность "Северного человека" и "Русской общины".

– "Русская Община" и "Северный Человек" – попытка в первую очередь силовиков поставить националистов под мягкий контроль. Постоянные упоминания работы силовых структур и призывы дружить с ними очень сильно показывают уши тех, кто не любит, чтобы их уши торчали. Мы, националисты, очень много времени потеряли, воюя с системой и силовиками. Хотя у нас часто схожие задачи и взгляд на проблемы. К движениям я отношусь положительно. Теперь не нужно быть в подполье, скрываться где-то, маскироваться.

Там был весьма странный, но путь развития

Но вот достаточно ли будет этих движений? Думаю, что уже нет. В конце 90-х - начале 2000-х националисты говорили о реванше, русской власти, продвижении идеи. Порой там был весьма странный, но путь развития. А тут – ну давайте защитим своих близких, давайте погоняем мигрантов, на наши просьбы реагирует полиция и СК и, судя по скорости реакции, явно превышающий стандартную. Сотрудники ФСБ тоже бдят. Но развитие где? Продвижение своих законов? Свои публичные площадки? Публичные спикеры, кроме согласованных? – рассуждает Босых.

Корреспондент Радио Свобода направил предложения об интервью в официальные аккаунты "Русской общины" и "Северного человека". На момент публикации материала ответы получены не были.