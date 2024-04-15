Смерть над Куполом. Виталий Портников – о мифах и ракетах

Незадолго до российско-украинской войны, когда обсуждалась возможность нападения Владимира Путина на Украину с использованием уже не только диверсантов, но и всего арсенала российской армии – самолетов, ракет, танков (о беспилотниках тогда никто и не задумывался), я пытался понять, как такое нападение может сказаться на мифе об "одном народе" и "единой стране". Ведь одно дело – утверждать, что в России и Украине живет один народ, а Киев – "мать городов русских", и совсем другое – пулять ракетами по этому самому Киеву, а заодно по "настоящим русским городам" Харькову или Одессе.

Но, как оказалось, подобные сложности восприятия ничуть не мешают Путину и его аудитории. Можно утверждать, что Киев – "мать городов", и стрелять по Киеву. Можно напоминать, что Харьков – "русский город", и уничтожать Харьков. Можно восхищаться "русской Одессой" и лишать ее жителей света и тепла. Ракеты и беспилотники могут теперь появляться в непосредственной близости от Софии Киевской или Одесской оперы, а центр Харькова эти же ракеты вообще планомерно разрушают. И при этом мы продолжаем слышать от Путина, Медведева, Лаврова и бесчисленных российских пропагандистов, что Украина – это Россия, а ее армия освобождает от "нацистов" настоящие "русские города". И это несоответствие мифа и действий ни у кого не вызывает когнитивного диссонанса.

Я мог бы подумать, что когда я увидел российские ракеты в небе над Киевом, то это означало бы – с точки зрения цинизма прежде всего, – что я увидел все. Но нет, я ошибался. Я увидел все, когда появились многочисленные кадры с пролетом иранских беспилотников и ракет в небе над Храмовой горой в Иерусалиме, над мечетью Аль-Акса и Куполом Скалы. Настоящий свет смерти над великим городом и его святынями, неподдельное око дьявола, разбитое на десятки светящихся немигающих глаз иранских "Шахедов" и ракет.

Иранцы целенаправленно хотели попасть по историческому центру Иерусалима, точно так же как Путин целенаправленно бьет по историческому центру Киева

Тут нужно прежде всего напомнить, что такое Купол Скалы. Это изящное сооружение, ставшее одним из главных символов Иерусалима и монотеизма как такового, возведено над камнем, с которого по мусульманской традиции вознесся в небеса пророк. А по традиции иудейской именно на этом камне в эпоху существования Храма стоял Ковчег Завета и именно с этого камня Господь начал свое сотворение мира. Святое место для всех авраамических религий, святее нет. Ну и что, заинтересовало это аятоллу Хаменеи, самого богомольного человека на свете? Как видим, не сильно. Иранцы целенаправленно хотели попасть по историческому центру Иерусалима, точно так же как Путин целенаправленно бьет по историческому центру Киева. И это несмотря на то, что в его "религии", мифе "русского мира" Святая София – тот самый "государствообразующий" храм, место погребения Ярослава Мудрого и демонстрация силы и влияния того самого государства, от которого якобы пошла современная Россия.

Но Путин-то на самом деле в это не верит. Для него, как и для его предшественников, миф "русского мира" – просто инструмент расширения границ и усиления власти. И если Софийский собор или Лавра будут уничтожены ракетами, для Кремля это станет всего лишь поводом обвинить в трагедии "украинских нацистов" и "криворукую" систему противовоздушной обороны Украины, которая помешала российским ракетам попасть туда, куда было указано Путиным. И кстати, именно так отреагировал бы аятолла Хаменеи на возможные разрушения на Храмовой горе в Иерусалиме – обвинил бы в трагедии "сионистских оккупантов".

Ничего бы у них там внутри не содрогнулось бы. Потому что у них там внутри ничего нет.

Виталий Портников – украинский журналист и политический публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"



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