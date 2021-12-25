В России впервые возбудили дело за вмешательство в компютерные игры

В России впервые завели дело за создание и распространение программ для жульничества в компьютерных играх. Жителя Екатеринбурга Андрея Кирсанова обвиняют в том, что он продал тысячи ботов и специальных программ, которые позволяли пользователям получать нечестные преимущества перед другими игроками.

Речь идет в том числе о таких играх как World of Tanks и World of Warship. Потерпевшей стороной признана белорусская компания Wargaming – разработчик и издатель этих игры. В компании считают, что из-за вредоносных программ часть пользователей теряет интерес к играм.

Wargaming оценила ущерб от действий Кирсанова примерно в девять миллионов долларов.

Как пишет газета "Коммерсантъ", ранее уголовные дела о создании и распространении вредоносных программ касались попыток взломать логины и пароли пользователей для входа в интернет-ресурсы. Дела обычно заканчивались условным наказанием или штрафом.

Изначально дело Кирсанова должно было слушаться в особом порядке – об этом он ходатайствовал сам. Сначала обвиняемый полностью признался в содеянном, но потом отказался от показаний, пишет "Коммерсантъ". Получить комментарий адвокатов Кирсанова газете не удалось.