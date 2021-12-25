Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд взыскал с "Эха Москвы" один миллион рублей в пользу Пригожина

Суд взыскал в пользу бизнесмене Евгения Пригожина один миллион рублей с "Эха Москвы" и 100 тысяч рублей с писателя Виктора Шендеровича за его высказывания в эфире радиостанции. Об этом сообщила пресс-служба группы "Конкорд", принадлежащей Пригожину. В его требованиях указывалась сумма в пять миллионов рублей.

Иск касался выступления Шендеровича в программе "Особое мнение" 18 марта. Писатель назвал предпринимателя "хозяином ЧВК Вагнера".

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сказал "Интерфаксу" что решение суда будет обжаловано. Радиостанция также намерена направить жалобу на судью в Высшую квалификационную комиссию судей. По мнению Венедиктова, судья вынесла заведомо непроавосудный приговор.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG