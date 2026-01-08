СМИ: Кирилл Дмитриев встретился в Париже с советниками Трампа

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встречался на этой неделе в Париже с советниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить план Белого дома по установлению мира в Украине, сообщило в четверг американское издание Axios со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

После достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам мирного плана США Белый дом хочет получить чёткий ответ от российского президента Владимира Путина на внесённые предложения. Пока Путин не продемонстрировал никаких публичных признаков готовности согласиться или даже всерьёз рассмотреть сделку, отмечает Axios.

Ранее французская газета Le Monde сообщила о том, что Дмитриева видели возле посольства США в Париже. Белый дом и пресс-секретарь Кирилла Дмитриева отказались от комментариев.

По сведениям Axios, Дмитриев встречался со спецпосланниками президента США Дональда Трампа в среду, 7 января. Днём ранее Уиткофф и Кушнер участвовали во французской столице в переговорах лидеров государств, входящих в так называемую "коалицию желающих". Группа объединяет союзные Киеву страны. По итогам саммита, на котором присутствовал и украинский лидер Владимир Зеленский, было объявлено о согласовании ключевых гарантий безопасности для Киева, в том числе формирования многонационального миротворческого контингента, на случай заключения соглашения с Россией. Одновременно отмечалось, что самым сложным аспектом урегулирования остаётся территориальный вопрос.

Помимо этого издание Axios сообщило в четверг со ссылкой на украинских официальных лиц, что существует вероятность новой поездки Зеленского в США на будущей неделе для встречи с Трампом и финализации соглашения о гарантиях. Также есть вероятность их встречи во время Всемирного экономического форума в Давосе.