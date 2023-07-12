"Троицу" Рублёва официально передали в пользование РПЦ

Икону "Троица" Андрея Рублёва официально передали в безвозмездное пользование РПЦ. Договор был подписан в среду патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром культуры России Ольгой Любимовой. По условиям договора, икона будет храниться в Троице-Сергиевой лавре. Срок действия договора не уточняется.

При этом формальным собственником иконы остаётся Министерство культуры, икона продолжает входить в Музейный фонд России.

Патриарх Кирилл назвал подписание договора "историческим событием". "Ушла в прошлое та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли русской и народ наш лишался возможности возносить перед ними свои молитвы", - сказал он.

Переговоры о передаче одной из самых известных древнерусских икон из Третьяковской галереи в пользование РПЦ активизировались в мае. Сообщалось, что соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин, однако текст распоряжения нигде не был опубликован.

Искусствоведы и реставраторы, в том числе работающие в Третьяковке и принимающие участие в хранении и реставрации "Троицы", высказывались резко против такого шага. По их словам, икона находится в ветхом состоянии, а перевозки и хранение при неправильном температурно-влажностном режиме могут привести к её непоправимому разрушению. Однако 3 июня "Троицу" перевезли в московский храм Христа Спасителя.

В мае участники заседания комиссии по реставрации в Третьяковской галерее заявили, что перенос иконы невозможен из-за её нестабильного состояния. После этого патриарх Кирилл снял с должности и запретил в служении председателя совета РПЦ по искусству протоиерея Леонида Калинина, участвовавшего в заседании и подписавшего протокол с решением.