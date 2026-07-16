СМИ: в Крыму требуют отметку военкомата для выплат за блэкаут

Жители Джанкойского района аннексированного Крыма пожаловались, что для получения компенсации в 15 тысяч рублей после массовых отключений электричества и воды у мужчин требуют отметку в паспорте о постановке на воинский учет. Об этом в четверг пишет "Новая газета Европа".

Издание ссылается на комментарии под постом назначенного Россией главы полуострова Сергея Аксенова и публикации в местных сообществах. Газета отмечает, что обнаружила около десятка сообщений на эту тему.

При этом официально, как говорится в публикации, власти Крыма не сообщали о необходимости такой отметки для получения выплаты.

О том, что власти требуют отметку о воинском учете, пишут также жители других населенных пунктов оккупированного полуострова, отмечает Настоящее время.

Украинские военные в последние месяцы активно атакуют нефтяные объекты, транспортные пути и энергетическую инфраструктуру аннексированного Крыма. Населенные пункты регулярно остаются без света, воды и связи, а топливо на АЗС продают по QR-кодам.

Днём ранее Керчь и другие населенные пункты Северо-Западного и Восточного энергорайонов Крыма остались без света. В аннексированном Севастополе 14 июля ввели график веерных отключений: "два часа со светом – шесть часов без него". Ограничения последовали после атаки украинской армии на Балаклавскую ТЭС.