Снятие с эфира шоу "Jimmy Kimmel Live" вызвало споры о свободе слова в США

Конгрессмены-демократы, а также сценаристы и актёры Голливуда осудили решение о снятии с эфира программы "Jimmy Kimmel Live", назвав его атакой на свободу слова со стороны президента США Дональда Трампа. Поводом для снятия шоу стали слова ведущего Джимми Киммела о правом активисте Чарли Кирке, убитом 10 сентября во время студенческих дебатов в Юте.

Компания ABC, входящая в состав корпорации Walt Disney, объявила, что шоу "Jimmy Kimmel Live" приостановлено "на неопределённый срок". Поводом стало заявление медиагруппы Nexstar, владеющей 32 филиалами ABC, о том, что она больше не будет транслировать программу. Дополнительное давление оказал назначенный Трампом глава Федеральной комиссии по связи Брэнден Карр, пригрозивший телеканалам расследованиями и штрафами.

В эфире 10 сентября Джимми Киммел заявил, что "банда MAGA пытается заработать политические очки" на гибели Кирка, а слова Трампа в память о Кирке сравнил с тем, "как четырёхлетний ребёнок оплакивает золотую рыбку". Эти комментарии вызвали резкое недовольство среди консерваторов в США.

Трамп отреагировал на снятие шоу с эфира постом в Truth Social, в котором, в частности, говорится: "Шоу Джимми Киммела с провальными рейтингами ЗАКРЫТО. Поздравляю компанию ABC с тем, что наконец-то нашла в себе смелость сделать то, что нужно было сделать. У Киммела НОЛЬ таланта."

В совместном заявлении конгрессмены-демократы обвинили Трампа и Карра в "злоупотреблении властью" и назвали действия ABC проявлением трусости. "Он опозорил свой пост, запугивая ABC и заставив компанию преклонить колено перед администрацией Трампа", — говорится в документе.

Профсоюзы сценаристов и актёров также резко осудили решение канала. "Наши слова сделали вас богатыми. Заглушая нас, вы обедняете весь мир", — заявили объединённые гильдии сценаристов. Союз SAG-AFTRA назвал снятие программы "угрозой свободе каждого". Актёр Бен Стиллер в соцсетях написал: "Это неправильно".Американская федерация музыкантов заявила, что "речь, не понравившаяся власти, была подвергнута цензуре", и назвала действия FCC "государственной цензурой".

Гибель Кирка вызвала волну скорби среди его сторонников, но одновременно стала поводом для нападок на критиков его взглядов. Обвинение в убийстве Кирка предъявлено 22-летнему мужчине, однако мотивы преступления остаются неясными.

Тем временем акции Disney упали почти на 1%, но инвесторы, по данным рынка, не ожидают серьёзного влияния инцидента на финансовое положение компании.