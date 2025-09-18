Трамп заявил, что признает "Антифа" "террористической организацией"

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит движение "Антифа" "террористической организацией". Об этом он сообщил в соцсети Truth Social. "С удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что я объявляю „Антифа“ — больную, опасную, леворадикальную катастрофу — крупной террористической организацией", — написал Трамп 18 сентября. Он также отметил, что будет "настоятельно рекомендовать" тщательно расследовать источники финансирования "Антифа".

Пока неясно, какие юридические последствия может иметь заявление Трампа. Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, однако, пишет о том, что администрация Трампа готовит к подписанию указ о борьбе с политическим насилием и языком ненависти, в рамках которого могут быть введены репрессивные или ограничительные меры против ряда левых организаций. Недавнее убийство видного сторонника Трампа, правого политического активиста Чарли Кирка, в администрации Трампа связывают с агитацией левых групп, звучат обвинения в подстрекательстве к насилию и в адрес демократов - оппонентов Трампа.

Активисты, заявляющие о своеё принадлежности к "Антифа", заявляют, что выступают против фашизма (отсюда название) и в целом правого радикализма. Они участвовали в частности в массовых протестах после убийства Джорджа Флойда в 2020 году. Некоторые активисты при этом прибегают и к насилию. По словам экспертов, пишет Reuters, "Антифа" — это движение без чёткой структуры, руководства и иерархии, а не организация. Кроме того, в США, хотя и есть понятие "внутреннего терроризма", нет официального списка внутриамериканских террористических организаций - есть только список международных террористов.

До прихода к власти Трамп и его сторонники обвиняли демократов в том, что именно они стремятся ограничить свободу слова под предлогом борьбы с языком ненависти и политическим насилием.

Левые и либеральные организации, в числе которых Фонд Форда и Фонд "Открытое общество", отрицают обвинения в подстрекательстве к насилию и ненависти и, напротив, обвиняют администрацию в стремлении ограничить их конституционные права.



В последние дни сообщалось о ряде случаев, когда люди, выражавшие радость по поводу убийства Кирка или высказывавшие о нём мнения, отличные от версии следствия, были уволены с работы, в том числе в частных компаниях.

17 сентября стало известно, что телеканал ABC, принадлежащий The Walt Disney Company, приостановил на "неопределённый срок" выход вечернего шоу Джимми Киммела после того, как он заявил, что предполагаемый убийца ничем не отличается от сторонников Трампа, и обвинил администрацию в том, что она хочет извлечь из убийства политическую выгоду. Трамп приветствовал решение ABC, заявив, что компания "наконец нашла в себе мужество сделать то, что нужно было сделать".