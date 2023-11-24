Со следующего года в российскую армию будут призывать с 18 до 30 лет

Правительство России утвердило изменения в области воинского учёта. Согласно им, начиная с 2024 года на срочную службу в армию будут призывать мужчин в области от 18 до 30 лет. Раньше верхний порог для призыва составлял 27 лет.

Постановление правительства необходимо для реализации федерального закона, который был принят Госдумой и подписан президентом России ещё летом. Первоначально предполагалось также повысить и нижнюю планку призывного возраста, чтобы россияне шли в армию не с 18, а с 21 года. Однако во втором чтении это предложение было отклонено. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил это тем, что из-за демографической ситуации в армию призывается всё меньше россиян.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российское правительство приняло ряд изменений в законодательство, касающееся военной службы. Призывникам разрешается переходить на контрактную службу с первого дня, а не после прохождения обучения. Штрафы за неявку в военкомат по повестке были повышены в 10 раз - с трёх до 30 тысяч рублей. Был введён особый режим воинского учёта для заключённых, отбывающих наказание в тюрьмах и колониях - ранее они не имели права служить в армии.



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