Собчак и поджигатели войны. Соцсети о санкционных списках ФБК

Ближайшие сторонники Навального отрапортовали о завершении большой работы: составлении санкционных списков из шести тысяч человек!

Многим сам подход к составлению показался слишком размытым. Затею критикуют и заведомо провластные комментаторы, и их идейные оппоненты.

Илья Ремесло:

Беглые навальнисты во главе с отъевшимся на госдеповских харчах Леней Волковым решили пошакалить у иностранных посольств.

Они составили санкционные списки "путинской элиты", аж на несколько тысяч человек. Все аккуратненько разбиты на списки - медийщики, правоохранители, и т.п.))

Особо опасные "враги" удостоились нахождения сразу в нескольких списках - видимо, чтобы уж наверняка.

Я вот попал и в медийный список, и в более элитный список "судьи, прокуроры, следователи". Спасибо за признание заслуг, Леня Волков)

Всех включенных в списки обещают преследовать в западных странах, держать и не пущать в ЕС и США. Чтобы мы предали Россию и Путина, побежали договариваться с Западом.

В очередной раз западные деньги потрачены на бессмысленные затеи конченых дебилов.

Сергей Мардан:

То, что в список включили К.А.Собчак - это еще полбеды. Но, вот оказавшиеся по соседству О.В.Кашин и А.А.Турчак - это то, что называется "казус".

С такими соратниками вы, Алексей Анатольевич, прекрасную Россию будущего - не построите.

Антон Хащенко:

А санкции и прочие угрозы? Их авторы списка могут засунуть ровно в то самое место, которым они и думали, реализуя своё параноидальное желание «стучать» на бумаге. И это - спойлер - не голова

Екатерина Винокурова:

Замечу, что в списках доверенных лиц на люстрации нет Хаматовой, зато есть деятели культуры, подписавшие разные антивоенные письма.

Что касается региональных списков, то есть всего один вопрос.

А откуда они этих людей-то взяли, из которых половина давно на пенсии?



А в целом.

В целом вот что. Если вы хотите претендовать на власть именно в России, наверное, не стоит начинать борьбу за нее с создания списка внутренних врагов, в том числе, из людей, обладающих в России авторитетом.

А также гражданский мир всегда лучше гражданской войны, помните.

Антон Орехъ:

Ребята, ну, реально невозможно сделать нормальный список на 6 тысяч персон. Списки Умного голосования месяцами составляли, а там было меньше народу. А лажи хватало! И как бы смысла в этом списке я не вижу. Люстрации потом по нему проводить или чего с ним делать?

Лиза Лазерсон:

Разжигателями войны назвали не только Симоньян с Красовским, но и Кашина с Собчак.

Ребят, вы серьезно? Я сейчас даже не о том, что делать списки – это самый лёгкий пропагандистский приём, разжигающий ненависть с любой стороны. Но ведь про Кашина и Собчак – это просто неправда.

Олег Кашин никогда не призывал к войне. А Собчак всегда говорила, что Крым – украинский. В каждом эфире, в каждом интервью.

А теперь давайте вспомним, что говорил человек, чьей героической фамилией прикрывается тусовка доносчиков. Что говорил Алексей «Крым – не бутерброд» Навальный?

Он прямым текстом высказался о том, надо ли отдавать Крым. И сказал, что не надо. Как быть с этим? Пойдете до конца? Это тоже, в каком-то смысле, разжигание войны?

Но сама идея «списков» примитивна и ужасна. Не нужно их составлять.

Михаил Светов:

Господи, ФБК требуют ввести международные санкции против Кашина. Мы ждали Мстителей, но нам достались Джей и Молчаливый Боб.

Больше всех в этой ситуации жалко Россию и Навального.

Дмитрий Колезев:

Что касается персонального состава, то чувствую необходимость высказаться насчет Олега Кашина, которого тоже внесли в этот список. Я считаю это неправильным. Прекрасно знаю негативное отношение команды Навального к Кашину, но (много раз это говорил) не считаю Кашина пропагандистом. Я сам часто бывал не согласен с его позицией, особенно по Украине и по Навальному, но это не оплаченная из Кремля позиция, а личные убеждения и взгляды. Если я не ошибаюсь, Олег никогда не призывал к насилию или агрессивным действиям. Насколько я вижу по текстам и выступлениям Кашина, после начала войны он несколько раз осуждал ее.

Если говорить о формальной стороне, составители списка внесли Кашина в лист «сотрудников федеральных медиа» — не очень понимаю, на каком основании. Какое-то время Кашин был среди прочего соведущим программы на радио «Комсомольская правда», но в конечном счете его выперли оттуда, как я понимаю, как раз за не совпадающую с линией партии позицию. Он также, например, был соведущим программы на «Эхе». Много лет выходят колонки Кашина на Republic, который, естественно, не имеет никакого государственного финансирования и существует только за счет денег читателей. (Более того, наша система устроена так, что Кашину приходят деньги только тех читателей, кто читает его тексты, а не вообще всех платных подписчиков).

В общем, у меня есть ощущение, что Кашин скорее попал в список из-за персональной нелюбви к нему со стороны членов команды Навального. Я думаю, чтобы такой список воспринимался всерьез, нужно быть выше этого. Сейчас говорят, что пусть, дескать, список будет лишь началом дискуссии — что ж, пусть. Вот мое слово в этой дискуссии.

Ксения Собчак:

Говорят, на дверях парижского гестапо висело объявление: «Доносы русских на русских не принимаются». Не знаю, может это и легенда, но красивая. Санкционный список, в который соратники Навального внесли и меня, вызывает смесь разных чувств одновременно — это неловкость и стыд за не очень умных людей, жалость ко всем нам и какая-то удивительная безнадежность. Потому что тяга советского человека к мелкому стукачеству и сведению мелких же счетов — наверное, неистребима и в «прекрасной России будущего».

Я уверена, что не сам Алексей в тюрьме царапал эти шесть тысяч фамилий на клочках бумаги, или надиктовывал их адвокату. У него все-таки отлично развито политическое чутье, и сейчас он вряд ли стал бы припоминать ссоры и дискуссии уже многолетней давности. Скорее всего, это те самые клерки-навальнисты, которые сейчас полностью приватизировали своего лидера, пользуясь его положением.

Давид Канкия:

С огромным уважением отношусь к титанической работе, которую делает команда Навального. Тем не менее опубликованный накануне «санкционный список» навел на грустные мысли по поводу «Умного голосования».

Среди прочих, в список включены 449 депутатов Госдумы. Многие стали депутатами, в основном речь о КПРФ, благодаря поддержке УГ. То есть это те же самые люди, за которых всего семь месяцев назад предлагалось голосовать, как за главную альтернативу ЕР.

Логика идеологов УГ была вполне четко озвучена - хоть за черта лысого, если он самый сильный альтернативный кандидат. Но теперь приходится требовать всех этих чертей включать в санкционные списки и призывать всякие кары на их головы, потому что они оказались «разжигателями войны». При этом было отказано в поддержке кандидатам, которые точно не стали бы голосовать за законы о военной цензуре, о признании ДНР/ЛНР и тд. Большинство таких «опрокинутых» кандидатов оказались от Яблока.

Конечно руководство Яблока, и особенно Явлинский, сделали все, чтобы за них не голосовали и не призывали поддерживать. Тем не менее очевидно, что идее «Умного голосования» нанесен огромный урон. Что в угоду тактической выгоде на конкретных выборах, технократичности, крайне рискованно жертвовать ценностями.

Наличие даже маленькой фракции против войны в парламенте могло бы оказаться крайне важным сдерживающим фактором нынешнего безумия. Вместо этого под видом альтернативы власти и обрушения монополии ЕР, в парламенте оказалось еще больше людоедов.

Кирилл Гончаров:

Сергей Обухов из КПРФ, наверное, в [ступоре].

Осенью был в списке УГ от ФБК и последней надеждой демократии, а теперь от того же ФБК в чёрном списке.

Ну ребят, вы же сами за него топили :))

Комбо от Леонида Волкова!

Алина Витухновская:

Вы рефлексируете, недоумеваете - "Какова цель списков Навального?"

Цель списков, хайпануть, пытаясь оседлать политический процесс, которым он давно не владеет.

Списки должны быть. Но составляться они должны более вдумчивыми и компетентными людьми. Списки Форума Свободной России выглядят куда серьезней. А ваша рефлексия вокруг - это примерно то, чего он добивался. Ведь в пространстве нелегальности и нелегитимности, отсутствия реальной политической власти, значимость каких-либо списков стремится к нулю. То есть, "общественное жужжание" на данный момент - единственный способ легитимации.

Что же касается сведения личных счетов и мстительности Алексей, делайте выводы. Что будет, если привести такого человека к власти?

Юлия Галямина:

Я выскажу несколько связанных друг с другом тезисов, не претендуя, впрочем, полное описание проблемы – она, очевидно, требует не одной дополнительной дискуссии.

1. Начнем с проблем с представленным списком. Первый вопрос – какова его цель? Поможет ли он остановить Путина? Ответ — нет, не поможет. Поможет ли он изменить отношение общества к происxодящему? Ответ — нет, не поможет. Поможет ли он улучшить отношения между обществом оппозицией? Есть подозрение, что может уxудшить, потому что любые действия, направленные на конфронтацию с теми, c кем себя люди во многом ассоциируют — к улучшению отношений не приводит. Возможно, я не права, но единственной целью такого списка я вижу моральное удовлетворение чувства мести и ненависти, которые испытывают многие противники катастрофичныx действий российских властей по отношению к Украине. Стоит ли решать такую задачу, имеем ли мы право руководствоваться этими эмоциями, если xотим достигнуть в итоге мира? Если смотреть в долгосрочной перспективе – то я считаю это ошибкой.

2.Но, конечно, авторы списка имеют право на другой ответ на предыдущий вопрос. И даже если мы признаем необxодимость такого списка, мы столкнемся со следующим вопросом — с методикой.

На мой взгляд в такой работе нужна большая открытость критериев и иx обсуждение. Я понимаю, что каждый имеет право составить свой список, но, мне кажется, что если команда Навального xочет говорить от лица российского гражданского общества (оно еще все-таки в каком-то смысле соxранилось), то дискуссия о принципаx составления такиx списков должна быть открытой xотя бы для теx, кто может себе это позволить, наxодясь в безопасности. И уж точно эти критерии должны быть четко и ясно прописаны в документе.

3.Я вот, например, полагаю, что нужно соблюдать принцип “от преступления к виновному”, а не от имени к деянию, и нужна индвидуальная аргументация для каждого подозреваемого (я так понимаю, что у фигурантов списка примерно такой статус). Кроме того, нужно понимать, что деяния носят разную степень тяжести, а уж особенно, когда речь идет не о действии, а о словаx. Надо отличать призыв от мнения (наши суды этого никогда не делают, но мы -то не должны им уподобляться) и мнение искреннее от мнения продажного, в представленном проекте все соединено и принцип соразмерности не обсуждается.

Все это непростые вопросы, но не ставя иx мы упускаем важные принципы, который должен лежать в основе правосудия (а такие списки – это попытка создать параллельный институт правосудия): справедливость, презумпция невиновности, соразмерность наказания степени деяния.

Почему важно соблюдать принципы открытости, справедливости и права? Потому что это наши ценности. И мы не должны пренебрегать иx даже ради политической целесообразности (xотя есть ли она см. пункт 1), иначе чем мы отличаемся от ниx.

4.Собственно соображения о ценностяx должно стать одним из ключевыx при раздумьяx о наказании людей, связанныx c военными преступлениями. Ну и второе соображение – вопрос цели и эффективности. Цель любыx такиx действий – построение другой модели государства в России – России, основанной не на насилии, а на человечности. В связи с этим нужен такой подxод, который не даст обществу повода ни для нового круга безнаказанности, ни для нового круга ресантимента и, как следствия, новой автократии.

Для реализации этиx принципов я вижу эффективной следующую модель:

5.Расследование военныx преступлений и связанныx c ними деяний должно вестись из принципа: преступление – обвиняемый

Наказание должно быть результатом индивидуального расследования и суда с соблюдением всеx правовыx процедур, а не групповыx люстраций

Наказание должно быть соразмерно преступлению

Нужно по возможности опираться на существующие законы, а не новые с обратной силой действия, многие юристы считают, что нынешниx вполне xватает

Наказания не должны носить массовый xарактер. Массовый xарактер должны носить практики когнитивной проработки случившейся катастрофы и анализа причин, последствий и ответственности, а также необxодимо внедрение другиx институтов, которые не допускали бы повторение случившегося (как пример - судебная реформа, которая бы убирала зависимость судей от начальства).

Любые массовые и групповые люстрации, повторю, приведут к затаенному чувству несправедливости в обществе, к ресантименту, и вxождением в очередной виток авторитаризма. Как, впрочем и полное отсутствие наказания. Давайте опираться на ценности, быть рациональными и мудрыми.

Впрочем, многие к идее санкционных список относятся вполне благосклонно.

Гасан Гусейнов:

Список Навального - отличная вещь. Поскольку люстрация неизбежна, нужно заранее знать, кого нельзя подпускать к системе образования, госуправления, масс-медиа и т.п.

Голосящие, что, мол, ах, как же можно составлять списки в стране с таким анамнезом, лукавят: это список не расстрельный, не для преследований, это даже не список прокаженных: никто не предлагает держать всю

эту кодлу в одном лепрозории.

Александр Плющев:

Категорически не согласен с уравниванием списка иноагентов/врагов народа с тем, что сделали сторонники Навального. Тут все просто: государство, в руках которого вся карательная машина, которое, собственно, учреждено для того, чтобы блюсти закон и охранять права людей, которое задает социально одобряемые паттерны поведения, не должно клеймить людей и делить их на нравящихся и не нравящихся. Также государство не должно крышевать и поощрять, тех, кто добровольно ищет врагов народа и преследует их. Ибо это - травля.

Любые объединения людей по интересам, например, сторонники Навального могут составлять любые списки, особенно людей, причастных к нарушению прав человека, попранию свободы слова итд - это не травля, а общественная дискуссия. Не перепутайте, я совершенно серьезно.

Майкл Наки:

Вижу, как Ксения Собчак плачет, что ее внесли в список ACF (а в будущем, надеюсь, включат и во все санкционные списки). Делает вид, что не понимает, почему. Все она, конечно же, понимает. К сожалению, хорошей памятью российское общество не славится, поэтому напомню: Ксения Анатольевна устроила цирк на президентских выборах по заказу Путина. Вообще она всегда подмахивала власти, и это то, что я называю “пропаганда для умных”. Хотя представить себе умных людей, которые не понимают, что из себя представляет Ксения Анатольевна — сложно. Заказные посты для мэрии, выгораживание Владимира Путина (незадолго до войны писала, что все европейские политики дураки и истерики, а на их фоне Путин — самый адекватный) и т.д.

В общем, добро пожаловать, Ксения! Ну и, конечно, на мой взгляд, в списке многих фамилий не хватает (как вы понимаете, я к нему не имею никакого отношения, а то там было бы куда больше, чем 245 пропагандистов).

Зоя Светова:

Редко захожу в ФБ и не все читаю, но вот тенденция понятна. Речь о так называемых « списках». Это санкционные списки, но в связи с их появлением многие заговорили о люстрации.

Вот что я очень кратко об этом думаю : Мне кажется , самое главное в составлении люстрационных списков определить критерии, по которым вносить людей в какой -то список. Про правосудие мне все понятно. Моего отца в 1985 году судил Вячеслав Лебедев, он сейчас председатель Верховного суда, если кто забыл . А вот что касается артистов, певцов и так называемых деятелей культуры, мне кажется нужно определить критерии и обозначить даты , что ли. Вот есть 2014 год и теперь понятно, что вот это пресловутое письмо о Крыме и поддержка этого самого Крыма, когда ещё не было так горячо и кроваво , как сейчас, она во многом определила и черт возьми, определила то, в чем мы сейчас оказались . Поэтому разговоры о том, что у них могло быть личное мнение и они не «продажные»- эти разговоры от лукавого. Хрестоматийный пример уж простите, ведь гениальная русская артистка и благотворитель Чулпан Хаматова не подписывала этих писем в поддержку Крыма? Нет, насколько я помню . И т.д и т. П. Вот когда будут четкие критерии и точка отсчета, все сразу встанет на свои места. А без люстрации - снова на те же грабли .

Иван Бабицкий:

Сейчас, честно говоря, углубляться в тонкости уже смысла нет - всё просто, как апельсин. Санкционные списки давно составляет Запад, без суда и права на звонок. Потому что он ведёт против Путина войну: да, «холодную», «гибридную», гуманную, какую хотите, но войну - или спецоперацию, как теперь говорят. И ФБК тоже ведёт эту «спецоперацию» в союзе с Западом, поэтому и предлагает ему свои варианты списков. Вы можете даже считать, что Путин и есть Россия, а ФБК - предатели. Если вы умнее - то можете понимать, что поражение Путина будет победой для России. Но в любом случае смешно ожидать, что с кем-то будут церемониться по обычаям мирного времени.

И если в списки попадают без суда и порой несправедливо - это не значит, что Запад воюет против России, Льва Толстого, русских берёзок или церкви Покрова на Нерли. Это значит только, фигурально выражаясь, что он ведёт огонь по путинскому режиму из тяжёлой артиллерии, а не только из снайперских винтовок. И кому не повезло - тому не повезло.

Леонид Волков:

Ответы на часто задаваемые вопросы про список-6000 — про ключевых виновников войны, которых ФБК предлагает подвергнуть европейским и американским санкциям.

Но сначала несколько важных комментариев и дисклеймеров:

1. Мы очень рады любому общественному обсуждению наших списков и открыты к критике. Это круто, что списки так всех заинтересовали. И важно! Спасибо большое всем за поддержку и за критику.

2. Разумеется, в списке из более, чем 6000 имен есть ошибки. Есть несущественные (в отчествах, должностях), есть досадные (не отследили по открытым источникам, что человек уже уволился с какой-то должности), есть весьма позорные (доверенное лицо Путина Галина Волчек, умершая в 2019 году). В принципиальном плане, однако, это не так значимо: перед тем, как наш список превратится в юридический документ, он еще пройдет несколько стадий проверки. Все ошибки, которые вы нашли и мы нашли и еще найдем, мы исправим.

3. Вообще, наверное, надо пояснить, как это все дальше будет работать. Санкции того же Евросоюза жестко регламентированы: есть закрытый перечень оснований, по которому человек может быть включен в список. (И мы тщательно отбирали только такие категории, которые попадают под эти основания). Более того, на каждого человека индивидуально обязательно составляется так называемый evidence pack, который обосновывает меру его личной ответственности; это огромная работа в "подводной части айсберга", верхушкой которого является итоговый список. Если где-то evidence pack мы сделать не сможем и человек не попадет точно в санкционные критерии — ничего не будет.

4. И еще лингвистическое замечание. В процессе работы обнаружилось, что в русском языке нет одного очень важного слова — "enablers". Поэтому у нас получился "список коррупционеров и поджигателей войны", что звучит немножко коряво, прямо скажем. А на самом деле все просто: это war enablers, список тех, кто сделал войну возможной. Тех, кто фальсифицировал выборы, и тех, кто воровал, и тех, кто репрессировал оппозицию, и тех, кто пропагандировал и лгал... Все они несут свою долю ответственности за то, что Путин начал войну — и за это мы призываем их наказать.

Ну а теперь — к вопросам!

1. Почему есть такой-то?

Потому что мы полагаем, что он подходит под санкционные критерии Евросоюза (разработанные скрупулезными европейскими чиновниками примерно с той же аккуратностью, как регламенты кривизны огурцов), и полагаем, что сможем это доказать с помощью материалов, которые мы собрали для его персонального evidence pack. И, конечно, потому мы полагаем, что его роль как war enabler'а была достаточно значимой.

2. Почему нет такого-то?

Соответственно — либо не подходит под критерии, либо роль не была значимой, либо у нас руки пока не дошли. Мы нигде не говорили, что наш список окончательный! Вот сегодня добавили 475 имен — список членов советов директоров госкомпаний. Будут и еще пополнения, готовится еще несколько крупных категорий. В несколько уже опубликованных категорий добавим тех, кого забыли.

3. Как сообщить об ошибке?

Проще всего — написать нам через телеграм, отправив сообщение боту @teamnavalny_bot.

4. Кто вы такие, чтобы составлять списки?

Мы — российские политики, которые хорошо понимают, каким образом при Путине Россия эволюционировала от "почти-демократии" до тоталитарного фашистского режима, который развязал кровавую войну против соседнего государства. И понимают, где у Путина болевые точки.

5. Чем это отличается от государства с его "списками иноагентов"?

Всем. (Если вам серьезно это надо объяснять, с вами что-то очень сильно не так). Но если совсем кратко: мы никого не подвергаем никаких репрессиям — мы открыто и публично делимся нашим политическим опытом, знанием устройства российской коррупции и структуры российской власти со всеми желающими. Решения о санкциях будут принимать (мы надеемся) ЕС, США, Великобритания, Канада и другие страны в соответствии с четкими и ясными юридическими процедурами.

И, разумеется, мы верим, что это поможет остановить войну — иначе бы не тратили ни секунды на эту огромную работу.

P.S.: Смешно, как работает пропаганда — ничего нового. Так было со списками Умного голосования каждый раз, и вот сейчас тоже. ФБК: делает огромную работу, публикует список из тысяч позиций. Пропаганда — находит 2-3 позиции, к которым можно прикопаться (разумеется, их всегда можно найти — не эти, так другие), и пытается свести суть всей работы к этим 2-3 позициям. Старый трюк, не ведитесь.