"Собирайте вещи и переселяйтесь" Военных подселили к студентам

В Нижнем Новгороде пришлось потесниться студентам Мининского университета, в основном, девушкам: к ним в общежитие поселили военных. Власти объясняют это удобным расположением общежития № 3 рядом с военкоматом Автозаводского района Нижнего Новгорода. Никаких официальных документов студентам не предъявили – освобождать комнаты пришлось по директивному требованию коменданта. В министерстве образования Нижегородской области обещают, что мобилизованные в общежитии будут жить только во время каникул.

На двери слегка обветшавшего здания общежития № 3 – неприметная вывеска: "Вход в пункт временного размещения мобилизованных граждан". По словам студенток, военные занимают мужское крыло здания на втором этаже, но прежде в этих комнатах жили и девушки.

О превращении общежития в казарму рассказала на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в социальной сети "ВКонтакте" нижегородка Мария Лазарева. Она говорит, что сделала это по просьбе коллеги по работе, которая живет в этом общежитии:

Говорят, что это именно "Вагнер". Учащихся спихнули на другие этажи, по 3-5 человек в комнате

– Просто решила выяснить, что за дела! [Для военных] освободили один этаж полностью. Говорят, что это именно "Вагнер". Учащихся спихнули на другие этажи, по три-пять человек в комнате, – рассказывает Мария.

Губернатор девушке не ответил, но объяснения пришли от официальных аккаунтов вуза и министерства образования. Из ответов непонятно, идет ли речь о мобилизованных в российскую армию или же о наемниках из ЧВК "Вагнер".

"Пункты временного размещения мобилизованных граждан организуются на короткий промежуток времени и в каникулярный период, при соблюдении всех мер, направленных на обеспечение безопасного проживания обучающихся", – пишут представители министерства.



"В общежитии на Челюскинцев на время каникул разместят нижегородцев из дальних районов области, которые решили добровольно отправиться защищать интересы нашей Родины на СВО. Согласитесь, наша общая задача в таком случае помочь!" – взывают к "патриотическим" чувствам руководство университета.

Кто-то главный из администрации города приезжал и говорил: "Так и должно быть!"

– Комендантша общежития как-то резко сказала: вот те-то и те-то комнаты собирают вещи и переселяются по другим комнатам нашего общежития! – говорит студентка третьего курса Юлия. – Немножко это шокировало нас, конечно, – ну, а что поделать? Никому мы не можем пожаловаться! Кто-то главный из администрации города приезжал и говорил: так и должно быть!

Комендант общежития от комментариев отказалась и попросила журналистов "покинуть секретную территорию". По ее словам, студенты всем довольны, условия для солдат – тоже хорошие. По всей видимости, с негативными настроениями девушек-студенток действительно поработали: Мария Лазарева признается, что "всё, вроде бы, нормализовалось", и комнаты студентам вернут в сентябре.

Самих мобилизованных в дневное время вокруг общежития не видно:

– В принципе, эти бойцы нам не мешают и не влияют на нашу жизнь. Надеюсь, что ничего не изменится, – подтверждает третьекурсница Юлия.



Такое тихое поведение будущих участников "спецоперации" серьезно отличается от того, как добровольцы готовились к службе летом прошлого года. Тогда, в начальной фазе войны, на тренировочной базе полигона Мулино в Нижегородской области формировался новый армейский корпус. Мужчины с опытом воинской службы съехались со всей страны – и стали большой проблемой для жителей военного городка Мулино. Местные жители писали в городском паблике о пьянстве, драках мобилизованных, подозревали их в кражах и призывали ввести для них комендантский час.

"Они вообще оборзели, куда смотрит прокуратура? На улицу выйти нельзя, как дикари на женский пол смотрят. Как детей на улицу гулять отпускать? Я вот боюсь отпускать гулять свою 17-летнюю дочь. Может уже как-то запретят их выпускать с частей после 18:00", – возмущалась в августе прошлого года жительница Мулина Кристина Тамбулова.

Выдержка нынешних мобилизованных, размещенных в общежитии, – еще одно косвенное доказательство их принадлежности к ЧВК "Вагнер". Известно, что в "армии Пригожина" дисциплина поставлена гораздо лучше, чем в подразделениях Министерства обороны России.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что после участия в войне против Украины на территорию России вернулись 32 тысячи бывших заключённых.



Пригожин утверждает, что те, кто вышел на свободу после участия в боевых действиях, совершили 83 преступления, что "в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК "Вагнер". Никаких подтверждений этих данных нет.



Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании бывших заключённых, завербованных ЧВК.