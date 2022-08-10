"Сохнут" допускает свой уход из России и перевод работы на удалёнку

Еврейское агентство "Сохнут" опасается, что не сможет договориться с российскими властями, даже после вмешательства в кризис президента Израиля Ицхака Герцога, и допускает закрытие своих представительств в России. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По информации издания, "Сохнут" собирается перевести всю деятельность в России в удалённый формат - по интернету и по телефону.

Отсутствие представителей агентства в России будет означать, что "Сохнут" не будет призывать евреев к репатриации. Желающие воспользоваться правом на возвращение должны будут сами связываться с информационным центром агентства.

В начале июля российский Минюст потребовал ликвидировать российское отделение международного агентства "Сохнут", которое организует репатриацию в Израиль. По мнению ведомства, "Сохнут" незаконно занимался сбором персональных данных граждан Российской Федерации – видимо, имеется в виду работа с личными данными клиентов, обращающихся за консультациями.

Очередное заседание суда по делу "Сохнута" назначено на 19 августа.

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