Минюст потребовал запретить в России израильское агентство по репатриации

Министерство юстиции потребовало запретить в России израильское агентство по репатриации "Сохнут". Рассмотрение дела в Басманном суде Москвы начнётся 28 июля. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

5 июля российские власти направили руководству агентства письмо с требованием прекратить деятельность. Получение официального уведомления от России о закрытии "Сохнута" подтвердили официальные лица агентства и министерство алии (новых репатриантов. – РС) и интеграции.

"Сохнут" содействует репатриации евреев со всего мира в Израиль. The Jerusalem Post отмечает, что прекращение работы агентства в России обернётся сложностями для российских евреев, желающих эмигрировать. Многие из них опасаются, что после закрытия организации им будет закрыт выезд из России.

В 2005 году группа депутатов Госдумы из фракций КПРФ и "Родина" обращалась в Генеральную прокуратуру с требованием проверить работу в России всех еврейских организаций и запретить их как экстремистские в случае, если в их работе найдутся нарушения. В тексте заявлялось, что "весь демократический мир сегодня находится под денежным и политическим контролем еврейства". Многие из подписантов потом заявли, что не подписывали обращение.

Главному раввину Москвы Пинхасу Гольдшмидту тогда запрещали въезд в Россию. Однако еврейские организации власти запрещать не стали. В 2022 году Гольдшмидт покинул Россию, его невестка сообщила, что причиной стал отказ поддержать войну в Украине.