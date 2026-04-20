"Соловьёв позорит президента"

Имя Виктории Бони уже неделю в центре дискуссий. Блогер опубликовала в соцсетях новый ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. На видео она в образе Человека-паука побеждает Владимира Соловьева, Виталия Милонова и Артемия Лебедева. ИИ-ролик последовал за обращением Бони, в котором она ответила на оскорбления со стороны Соловьева и Милонова. Боня заявила, что готовит коллективный иск и предложила присоединиться к нему всех публичных женщин, которых оскорбляли Соловьёв или Милонов. Боня также напомнила, что Милонов в "Единой России" отвечает "за отношения в семье и женщин". А Соловьёв, по её мнению, "позорит президента" своим поведением.

Милонов обвинил Боню в том, что она не имела права записывать обращение к Путину, так как живет за границей, а Соловьев увидел в ее обращении след иностранных спецслужб. Пропагандист обратился к Минюсту и спросил, почему Боня до сих пор не получила статус иноагента.

Обращение Бони к Путину посмотрели более 28,5 миллиона раз, ролик набрал 1,5 миллиона лайков. Аудитория оказалось даже больше, чем у "прямой линии" Путина. Смотрели ролик и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в обращении "затрагиваются резонансные темы" и по ним уже "ведется большая работа".

Видеообращение Бони к Путину оказалось болезненным событием для z-сообщества. Провоенные блогеры пятый год пытаются достучаться до власти, говоря о проблемах на фронте, но Кремль отвечает на слова Бони из Монако, потому что за ней стоит массовая аудитория, считает обозреватель провоенных пабликов и писатель Иван Филиппов. Журналистка Наталья Барабаш предложила российской оппозиции поучиться у Бони: "А наша оппозиция почему оттуда кричит, а даже близко не имеет таких просмотров? Может, не о том кричит?".

О феномене Бони говорим в программе "Лицом к событию" с политиком Иваном Ждановым.