Сообщается о взрывах в Одессе - за день до выхода из порта судна с зерном

Украинские медиа сообщили в воскресенье о нескольких взрывах в Одессе.

Местные власти пока не обнародовали более детальной информации. Жителям города и области рекомендовали пройти в укрытия, передаёт РБК Украина.

По неофициальным сообщениям, сработала украинская ПВО, но по меньшей мере одна российская ракета долетела и взорвалась на территории Одессы. Издание "Думская" написало, что было слышно 4 взрыва. За городом виден дым.

Тем временем оперативное командование "Юг" ВСУ Украины назвало максимально высокой угрозу ракетной атаки с моря. Украинские военные предупредили, что 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота России маневрируют в Чёрном море вдоль побережья аннексированного Крыма. Среди них есть шесть носителей крылатых ракет "Калибр", а также четыре больших десантных корабля. Ввиду приверженности России "сакральности и выдающимся датам" угроза ракетных атак с моря максимально высока, подчёркивает командование "Юг".

В России в последнее воскресенье июля отмечают День Военно-Морского флота. В нынешнем году он пришёлся на 31-е число.

Ранее Турция заявила, что из одесского порта утром 1 августа ожидается выход первого судна с зерном - в соответствии с подписанным с Россией в Стамбуле соглашением о возобновлении экспорта сельхозпродукции из украинских черноморских портов. Москва ранее отвергла обвинения Киева в попытке срыва договорённостей в связи с атаками по Одессе.