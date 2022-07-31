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Владелец крупной зерновой компании погиб при обстреле Николаева

Алексей Вадатурский

Один их богатейших украинских бизнесменов, владелец компании "Нибулон", которая занимается экспортом зерна, Алексей Вадатурский и его супруга Раиса погибли в результате обстрела Николаева российскими военными в ночь на 31 июля.

По данным местных властей, снаряд попал в их дом.

Большой потерей для Николаева и всей Украины назвал гибель бизнесмена президент Украины Владимир Зеленский. "Алексей Вадатурский за более чем 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона и развитие аграрной и судостроительной отраслей нашего государства. Его компания "Нибулон", которая является ровесницей независимой Украины и насчитывает около 7 тысяч работников, перестраивала современный цивилизованный рынок зерна в стране, создав самую мощную развитую сеть элеваторов и речных перегрузочных терминалов с общим объемом одновременного хранения свыше 2,25 млн тонн", - говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Зеленского.

"Нибулон" принадлежит к крупнейшим производителям сельхозпродукции, отмечает Украинская служба Радио Свобода. В последние годы компания начала инвестировать в собственный флот для перевозки зерна, пишет РБК.

"Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим", – написал глава областной администрации Виталий Ким.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что гибель Вадатурского от ракетного обстрела могла быть спланирована Россией. "Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара", – написал Подоляк в Telegram.

Комментарии российской стороны на обвинения не приводятся.

Алексею Вадатурскому было 74 года. По данным украинского Forbes, в 2021 году "Нибулон" был третьей аграрной компанией Украины по выручке. В 2021 году Вадатурский занимал в списке самых богатых украинцев Forbes 24-е место с состоянием 430 миллионов долларов. В 2007 году бизнесмен получил звание Героя Украины.

  • Украина наряду с Россией - крупные экспортёры пшеницы и других зерновых культур. Перебои с их поставками из-за российского военного вторжения в Украину уже привели к росту цен на продовольствие по всему миру. На прошлой неделе две страны подписали в Турции при посредничестве ООН соглашение об экспорте зерна из черноморских портов - с целью смягчения продовольственного кризиса.
  • Договорённость оказалась под угрозой уже на следующий день после российской атаки в порту Одессы. Украина обвинила Россию в попытке подорвать соглашение. Атаку осудило руководство ООН, а также США.
  • В Москве признали, что удар по Одессе нанесли российские военные, но настаивают, что его целью были военные объекты.
  • Турция в эти выходные сообщила, что первое судно с зерном, как ожидается, выйдет из одесского порта в понедельник, 1 августа, утром.

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