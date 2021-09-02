Соратники Алексея Навального нашли у бывшего министра сельского хозяйства и заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева недвижимость общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Квартиры и дома оформлены на ближайших родственников Гордеева — его жену, дочь, сына, невестку и тещу. С 2008 года, когда Гордеев впервые отчитался о доходах, он вместе с супругой официально заработал 149 млн рублей.

Как следует из данных Росреестра, в собственности у семьи Гордеева:

квартира в жилом комплексе премиум-класса на Якиманке в центре Москвы стоимостью около 260 млн рублей;

квартира на Трехгорном валу — 59 млн рублей;

квартира на Трубецкой улице — 185 млн рублей;

квартира во Вражском переулке — 217 млн рублей;

дом на Рублево-Успенском шоссе — 480 млн рублей;

участок площадью 80 соток и дом в Рязанской области — 80 млн рубле;

два участка и дома на Пестовском водохранилище в элитном поселке "Зеленый мыс" — 220 млн рублей.

Сын Гордеева в 24 года он стал владельцем компании, которая обрабатывает 45 тысяч гектаров земли. "На вопрос откуда деньги, Гордеев-младший ответил, что заработал на агрохолдинг пока трудился наемным менеджером в других компаниях", — говорится в публикации сторонников Навального.

Пресс-секретарь Алексея Гордеева сообщил Znak.com, что не знаком с расследованием команды Навального, поэтому не может дать никаких комментариев.

Гордеев с 1999 года по 2009 год работал министром сельского хозяйства. В 2009-2017 годах был губернатором Воронежской области. В 2018 году стал заместителем председателя правительства, а в феврале 2020 года перешел в Госдуму.