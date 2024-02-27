Sota: Задержан адвокат Алексея Навального Василий Дубков

В Москве задержан адвокат Василий Дубков, который ранее представлял интересы политика Алексея Навального. Об этом сообщает издание Sota со ссылкой на свои источники. По сведениям Sota, Дубкову вменяется нарушение общественного порядка, он находится в столичном ОВД "Щербинка". Что именно стало причиной задержания, не уточняется.
После смерти Навального в колонии в Ямало-Ненецком округе Дубков сопровождал мать политика Людмилу Навальную в Салехарде, где она пыталась добиться выдачи ей тела сына.
Василий Дубков — адвокат из Новосибирска. Он неоднократно выступал защитником по политическим делам, сотрудничал с инициативой «ОВД-Инфо», которая оказывает юридическую помощь задержанным на политических протестах.
- С осени 2023 года в СИЗО по обвинению в содействии экстремизму находятся три адвоката, защищавшие Навального: Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. «Содействием экстремизму» российские власти считают то, что адвокаты в рамках своей прфессиональной деятельности посещали Навального в колонии и передавали на волю его письма. Ещё два адвоката Навального - Ольга Михайлова и Александр Федулов - покинули Россию и заочно арестованы российскими судами.
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