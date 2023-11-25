Сотни жителей алтайского села вышли на митинг против мусорного полигона

Сотни жителей села Павловск Алтайского края вышли на митинг против размещения в селе мусороперерабатывающего комплекса. Об этом сообщила в соцсетях участница акции, депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова.

Митинг проходил в местном гайд-парке и не требовал согласования с властями, хотя те пытались его запретить. Прусакова оценила численность собравшихся в тысячу человек. Ранее она предполагала, что конфликт может стать "вторым Шиесом".

Местные жители требуют решить проблему с открытием в их селе мусорного полигона и сортировочного завода. Они опасаются, что новые объекты отравят ленточный бор и реки. За неделю было собрано 2,5 тысячи подписей против строительства комплекса, сообщает издание RusNews. Участники протеста развернули плакаты "Нет заводу-монстру в Павловске!", "Депутаты, вы с народом?" и "Господин президент! Помогите".

Прусакова сообщила, что на митинге единогласно принята экологическая резолюция. По её словам, жители готовы продолжать выходить на акции против мусорного полигона, если власти их не услышат, пишут Сибирь.Реалии.