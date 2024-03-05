Сотрудник ВВС США передавал данные о войне РФ через сайт знакомств

В США задержан гражданский сотрудник военно-воздушных сил по обвинению в раскрытии секретных данных о войне России с Украиной на платформе онлайн-знакомств. Об этом сообщает Минюст США.

63-летнего Дэвида Слейтера задержали 2 марта. Он работал в стратегическом командовании вооруженных сил США на базе Оффат в штате Небраска. С августа 2021 года по апрель 2022-го Слейтер имел доступ к секретной информации.

По данным Минюста, Слейтер умышленно и незаконно передавал засекреченную информацию о национальной обороне, которая могла быть использована во вред США или в интересах иностранного государства.

Прокуроры утверждают, что в период с февраля по апрель 2022 года Слейтер посещал брифинги, посвященные войне России с Украиной, и, несмотря на подписание документов с обязательством не разглашать секретную информацию, поделился подробностями о военных целях и возможностях России.

Получателем данных был пользователь на платформе онлайн-знакомств, зарегистрированный под именем женщины, живущей на территории Украины. Пользователь, личность которого не установлена, регулярно просил Слейтера отправить конфиденциальную информацию и называл его в сообщениях "тайным любовным информатором", утверждает обвинение.

Первое заседание суда по делу Слейтера состоится во вторник, 5 марта. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 250 тысяч долларов по каждому пункту обвинения.

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