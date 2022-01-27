Экс-сотрудника посольства США арестовали в РФ по статье о наркотиках

В МВД России заявили, что бывший сотрудник посольства США Марк Фогель мог использовать свой дипломатический статус, чтобы продавать наркотики учащимся школы, где он преподавал. Сам он заявлял, что марихуану ему прописал врач.

Дипломата задержали в московском аэропорту Шереметьево в августе прошлого года. Сотрудники таможенной службы при досмотре обнаружили у него в багаже каннабис и гашишное масло. В отношении Фогеля возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере и арестовали, чтобы он не скрылся на территории посольства США. Ему грозит до 20 лет колонии.

Объемы найденных веществ в МВД не указали. Источник "Интерфакса" рассказывал, что при Фогеле было найдено пять упаковок из-под линз с 11 граммами марихуаны и 14 картриджей для электронных сигарет, где хранились 8 граммов гашишного масла.

Сам Фогель заявил, что его арестовали за провоз 17 граммов лечебной марихуаны, которую ему прописал врач после операции на позвоночнике. Это подтверждают записи в его медицинской карте.

"Он заявляет, что не знал о существующем в России запрете на медицинскую марихуану", – говорил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи после визита к дипломату в СИЗО.

В МВД считают, что Фогель хранил наркотики и у себя дома, однако найти их после обыска не удалось. В ведомстве заявили, что от улик избавилась жена дипломата. В качестве доказательств этой версии полиция приводит записи с камер видеонаблюдения, на которых она выбрасывает сверток. В Англо-американской школе, где преподавал Фогель, также прошёл обыск.

До мая 2021 года Марк Фогель был сотрудником посольства США в Москве, у него и его жены был дипломатический статус. В американском посольстве в Москве заявили, что следят за ситуацией с арестом.