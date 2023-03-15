Сотрудники Wildberries устроили забастовку из-за штрафов и зарплат

На Дальнем Востоке, в Сибири, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и в Москве работники маркетплейса Wildberries устроили забастовку. Десятки пунктов выдачи закрыты. На дверях вывесили объявления о том, что пункт не работает до тех пор, пока не выплатят зарплату.

Сотрудники протестуют из-за новой системы штрафов маркетплейса, согласно которой теперь работники пунктов выдачи Wildberries несут коллективную ответственность, если клиент вернул поврежденный товар. Деньги собираются удерживать с ежедневной зарплаты. У некоторых работников списали в счет штрафов по 100% зарплаты.

Сотрудники маркетплейста рассказывают, что штраф нередко оказывается в десятки раз выше зарплаты. Доказать непричастность к порче товара невозможно, уточняет Сибирь.Реалии. Оштрафованные вынуждены работать бесплатно, пока не покроют штраф. Заранее оповещать менеджеров о грядущих изменениях руководителям запретили, поскольку это грозит массовыми невыходами на работу.

Руководство Wildberries также ввело сегодня новые штрафы – 100 тысяч рублей для владельцев пунктов выдачи заказов за распространение "недостоверной или подстрекающей к противоправным действиям информации" и информации, "которая выражает неуважительное и негативное отношение" к компании, а также 100 тысяч рублей для пунктов-забастовщиков.

В Чите 15 марта не открылись 14 пунктов выдачи товара. По данным Чита.Ру, речь идет только о фирменных офисах, которые принадлежат владелице маркетплейса Татьяна Бакальчук. Пункты приемы, работающие по франшизе, будут открыты.

Не открылись пункты приема в Улан-Удэ. Перестали работать офисы на Дальнем Востоке. В большинстве случаев сотрудники повесили на дверях QR-коды, с помощью которых можно связаться с техподдержкой. Во Владивостоке некоторые офисы закрыты, а некоторые - работают в режиме разбора груза, без выдачи заказов.

В Кемерове закрыт лишь один пункт выдачи из четырех, в Новокузнецке - пункты работают в обычном режиме. При этом в чате сотрудников маркетплейса в телеграме говорится, что некоторые точки закрыты в других городах Кемеровской области.

В Москве у главного офиса Wildberries собрались владельцы столичных пунктов выдачи заказов компании, недовольные условиями работы. В офис также пришла полиция. После этого представители маркетплейса согласились провести онлайн-встречу с протестующими. На ней сотрудник Wildberries еще раз рассказал про изменение функционала и 100% штрафы за возвращаемые товары.

Клиенты, которые не смогли получить свои посылки из-за забастовки, жалуются в полицию и прокуратуру. Генпрокуратура России поручила проверить сообщения о нарушении прав работников Wildberries.

Представители Wildberries забастовку сотрудников пока не прокомментировали.