"Актриса, достигшая высот". Соцсети о космосе и художественном кино

Одна из самых обсуждаемых новостей недели: режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на орбиту снимать художественный фильм.

Многим новость по душе.

Катерина Гордеева:

Юля, дорогая, лети хорошо!

Я так волновалась, что не стала смотреть трансляцию пуска (обычно смотрю).

Мы с тобой из тех девочек, что собирали марки со Светланой Савицкой и мечтали оказаться на ее месте (да, бывают такие девочки).

Я ужасно рада, что у тебя эта мечта прямо сейчас осуществляется: ты летишь в космос, ты будешь сниматься в космическом кино.

Это невероятно, когда мечта исполняется. Хотя понятно, сколько всем пришлось вкалывать.

Удачи, Юль, тебе и всему экипажу.

Тина Канделаки:

Как тебе такое, Альфонсо Куарон? CGI в фильме «Гравитация» это прекрасно, но настоящий полет актеров в космос будет покруче.

Ксения Собчак:

Это что получается, Пересильд - первая в мире актриса, которая снимется в открытом космосе? То есть прям ВОШЛА В ИСТОРИЮ?

Мария Кувшинова:

Юлия Пересильд очень крутая, может быть, самая крутая актриса своего поколения. Я один раз видела ее в театре и была впечатлена, а еще она офигенно поет. Полет съемочной группы на МКС — попытка пиара Роскосмоса, у которого очень плохая репутация, и очередной виток игры в царя горы с Америкой (есть ли вообще что-либо более фаллическое, чем ракета?). Попытка не очень удачная как минимум потому, что замечательную актрису Юлию Пересильд мало знают зрители, для значительной части аудитории это «какая-то русская актриса полетела для съемок какого-то очередного русского фильма» (репутация у российского кино тоже плохая).

Но меня совершенно потрясает эффект, который эта пиар-акция произвела на людей 40+, которым в детстве каждый день рассказывали про космос с экранов телевизора, — просто какая-то магия, как будто на кнопку выделения дофамина нажали (и пугает легкость, с которой проканывают такие манипуляции).

Иван Поликаров:

Хорошо, конечно, что российских актеров начали отправлять в космос. Потом можно режиссеров, а там, без перерывчика, и стендаперов. Глядишь, и жизнь на Земле наладится.

Но далеко не всем!

Виктор Шендерович:

Изо всех телевизоров, с первых полос, отовсюду, уже много дней напролет… Обратный отсчет, репортажи, интервью, профессионально взволнованные голоса – вот сейчас, вот уже сейчас… Есть! Взлетели! Не пристыковались… Пристыковались! Да! Да! Первому художественному фильму в космосе - быть! Мы опять всех обогнали!

Божечки.

Опять ширнулись болезные россияне, снова первые. Ну слава богу, теперь некоторое время будет хорошо.

Очень вовремя подогнал нам новую дозу добрый федеральный медперсонал. А то Липницкая уже давно не вставляет, от Крыма вообще ломка, и даже нога Акинфеева перестала давать лечебный эффект. Некоторое время удалось продержать население в забытьи на сестрах-гимнастках, обиженных мировым сообществом, но и этот бобик сдох довольно быстро.

А совсем без наркотика нам нельзя. Так ведь можно и в себя прийти, неровен час! Начать наводить глаза на резкость, рассматривать ценники, сопоставлять доходы… Вон уже население, сволочь такая, за коммунистов голосует, серп об молот точит…

Нужны победы, срочно нужны новые победы, внутривенно! Олимпиада, как назло, не скоро, а в футболе мы вышли на уровень Молдавии - и хотя еще держимся, но гарантий нет. Где взять дозу радости для бескрайних равнин?

На этот случай Господь, в бескрайней милости своей, дал нам в сирой юдоли нашей Константина Львовича Эрнста, а ему – Виргинские острова. Где не победим, - такое кино снимем, что сами же от счастья и задохнемся. Помните вид на подневольных бюджетников с высоты птичьего полета? Даже из такого говна, как третий срок Путина, можно сделать конфетку, а тут, вместо Рогозина с трижды спионеренным бюджетом космодрома Восточный, - опаньки, Юлия Пересильд в невесомости!

Ощутите разницу, насладитесь галлюцинацией…

И снова мы первые - в соревновании, где за нами никто не собирался бежать, потому что это дорого и глупо… И снова торчит в натруженной народной вене останкинский шприц: победа!

И лежит в ветшающем пейзаже благодарное население, закатив глазные яблоки в череп, улыбается очередному приходу…

Пока оно, слабое на этот идеологический передок, кочумает в приятной истоме, его, разумеется, снова пять раз изнасилуют и пятьсот раз ограбят, но, кажется, ему не привыкать.

Карина Орлова:

А в чем вообще достижение посадить в государственную ракету актрису и отправить в космос в составе профессионального экипажа?

Вот частная компания SpaceX месяц назад запустила на орбиту экипаж, состоящий только из туристов Inspiration4. На борту не было ни одного астронавта. После трех дней в космосе экипаж успешно приводнился во Флориде.

Или Безос и Бренсон, построившие свои ракеты и слетавшие в космос - это достижение.

А скачущий пропагандист Эрнст вокруг ракеты Роскосмоса с Пересильд и астронавтом на борту - это такое же достижение, как Путин за рулем Лады Калина.

Яна Кузнецова:

Хорошее выражение – «испанский стыд». Ты вроде не причем, а совестно ужасно! Словно сам причастен к очередному идиотизму – пошлому, дурному и на весь мир позорному!

В принципе мне по большей части давно глубоко наплевать на то, что творится вокруг, однако сегодня пробрало до костного мозга и стало невероятно стыдно…

За то, что мы опередили планету всю на чемпионате дурачков, который официально не проводился, однако «затеять затею», и тотчас обыграть всех, прыгая на одной ножке – разве не весело? Разве не здорово?

Ведь проиграв по таким "глупостям" мелким, как охрана здоровья, социальная защита, образование и наука, на которую просто не дается средств, давайте [забросим] в космос артистку Юлю Пересильд и снимем фильму за счет федерального бюджета, про то, как она там на орбите измеряет давление и перкутирует сквозь скафандр легкие космонавтов! Возможно, эта отчаянная женщина даже изобразит пальпацию сигмовидной кишки, внезапно обнаружив каловые камни, парящие в невесомости. Дело идет к тому! Не переключайтесь!

И не стоит говорить о том, что, коли снять эту пальпацию кишки на земле при современных возможностях – вышло бы куда красивее, дешевле и безопаснее для той же актрисы. Это и так ясно… Скажем о другом. О невероятной глупости происходящего. О том, что Гагарина не провожал с такой помпой «телевизор» и о тех деньгах, что потрачены на эту орбитальную колоноскопию…

И простите, но я Пересильд аплодисментов не хлопаю. Считаю, что это очень глупый риск, не оправданный ничем. Полагаю, что ей есть чем кормить своих детей, которые, если верить СМИ очень переживают…

Кристина Астафурова:

Извините, пожалуйста, но новость дня — это не полёт Пересильд в космос, а опубликованные видео пыток в тюремной больнице Саратова.

Новости «великой державы».

Виталий Егоров:

Цифра дня: 25 рублей 86 копеек выделил каждый россиян на полёт Клима Шипенко и Юлии Пересильд на Международную космическую станцию.

Олег Лурье:

Мы все, конечно, понимаем важность пропаганды развития космоса и популяризации этой темы через художественные фильмы. Но такие вещи должны существовать параллельно с запланированными полетными программами, а не заменять их.

Подумать только: ценой 30-40 отснятых минут, которые войдут в будущий фильм, стало продление на полгода пребывания на орбите находящихся на МКС космонавтов из-за невозможности их замены. Также следовало бы отметить возросшую опасность полета, поскольку из профессионального состава экипажа пришлось убрать бортинженера, и при возникновении нештатной ситуации при стыковке из-за отказа автоматики Шкаплерову пришлось управляться в одиночку.

Кстати, наиболее выдающиеся фильмы о космосе были сняты в павильонах с использованием компьютерной графики, что нисколько не умалило их значимости, а интерес к космосу у общества подогревается исключительно за счет прорывных полетов в неведомое, которыми Роскосмос довольно давно не может похвастаться ни в пилотируемой, ни в роботизированной космонавтике. Поэтому сокращение программы пилотируемых полетов ради съемок фильма может привести к прямо противоположному результату, чем не преминут воспользоваться наши недруги.

Антон Чернин:

А через 60 лет Юлия Пересильд внесёт в Думу ещё один закон об обнулении сроков ВВП...

Юрий Чистяков:

Захочет эдак лет через двадцать-тридцать Юлия Пересильд заняться политикой и стать депутатом Госдумы, так хрен у нее получится. Володин в частном разговоре ей даст понять, что Терешкову просто так сместить не удастся.

Этот шквал критики тоже в итоге многих отталкивает.

Алексей Слаповский:

Поразило количество негатива по поводу этого события. Пропаганда, распил денег, пустое баловство и т п. Послушайте. За любым фактом есть разные вещи, иногда неприятные. Но есть и такая штука: имидж страны. Образ ее. Я хочу, чтобы знали: Россия не только хапок Крыма, нефтяной насос и череда отравлений, это страна, где актерами в космос пуляют. Чудаки. Пусть уж лучше чудаки, чем агрессивные скрепоносцы. Не все можно оценить прямой выгодой. Имидж, между прочим, неплохо конвертируется, так что убытка точно не будет.

Игорь Царейкин:

Готов поспорить.

Если бы товарищ Маск запустил в космос киноэкспедицию, «лучшие люди города» радовались и восхищались безмерно. Как круто, классно и технологично.

Однако сей проект реализовал Роскосмос. Значит, по умолчанию, он плох. По всем статьям.

Грустно, девицы…

Сергей Васильев:

Вы – идиоты.

Начальство послало в космос Юлю Пересильд и вы сразу давай гадости писать. А кто такая Юля? Она обычная артистка, талантливая и дисциплинированная, если есть в этой профессии люди, о которых можно сказать только то, что они - честные труженики, то она - из них.

А вы все недовольны. Вас все не устраивает. Вам все хочется, чтоб вас, недовольных, заметили.

Ага, только знаете, что будет, когда вас заметят? Начальство вас послушает и пошлет в космос Бузову. И эту.. Ивлееву. Ну и кого-то там ещё.. Может, какого-нибудь рэпера патриотического. Может, Хабиба. Может, Маргариту Симоньян с Тиграном Кеосаяном... И будет право. Так только и нужно с вами поступать.

Евгений Норин:

А чего, кстати, у людей бомбануло от Пересильд и компании на орбите:(( По-моему, классная идея, причем еще сильно недопиаренная. Вот что хотите говорите, но актриса и оператор в космосе - это гораздо, гораздо круче, чем миллиардер в космосе. Или дедушка, которому уже реально нечего больше хотеть: чего я еще не пробовал в этой жизни, ванны из крови девственниц не вставляют, о, в космос не летал; или милая (и, кстати, недюжинных личных данных - отобралась же она для полета) актриса - причем именно что не самого первого ранга в мире; а вот в этом она будет самой первой, и это навсегда, и запомнит на всю жизнь, как она была там, где миллионы людей только мечтали бы побывать.

Андрей Хохлов:

А мне нравится, что космический туризм появился и даже актёров стали запускать на орбиту. Потому что никаких радикальных изменений в исследованиях космоса не случится в ближайшие лет 100, а отрасль надо как-то развивать.

Будут андроиды ходить по пыльным тропинкам далёких планет,а не сапиенсы. Космос недружелюбен к биологическим существам, чего уж теперь пафос нагонять: дескать,мы покорители,мы венец Творения!

Да и нет сегодня у сограждан острого интереса к большим открытиям.

Пусть уж киношники порадуют нас новыми техническими спецэффектами.

Наверное,скоро и госчиновников обяжут хотя бы разок на Землю посмотреть из космоса и пробормотать что нибудь дежурное про Гагарина и науку. KPI же надо поддерживать на должном уровне.

Ян Шенкман:

Я не понимаю, зачем снимать кино в космосе (если это не гостиница «Космос»). Что там интересного можно снять? Там же нету людей, запустение и тьма. Все самое интересное - на Земле. Вот если бы ПОКАЗЫВАЛИ кино в космосе - это другое дело. Инопланетянам было бы полезно и любопытно.

Начать предлагаю с фильма «Киндза-дза». Для плавного ввода в тему.

А вы бы что показали в космосе?

Алексей Рощин:

Меж тем полет, по-моему, чрезвычайно нужный и своевременный со всех точек зрения. Во-первых - в нем в кои-то веки есть какой-никакой смысл: кино снимают! Кино - дело почтенное, нужное, кино люди смотрят, оно деньги приносит, а если повезет - то, чем черт не шутит, может даже получиться какое-никакое произведение искусства. Всё лучше, чем то, что было раньше, когда год за годом на всю ту же околоземную орбиту ведомство Рогозина исправно отправляло каких-то "космонавтов", которые на орбите якобы "производили эксперименты". Про "эксперименты на орбите" я слышу сколько себя помню (то есть уже лет 50) - и что-то мне подсказывает, что ВСЕ эксперименты, какие только можно было придумать, уже сделали ПОКОЛЕНИЯ космонавтов по три раза, все эффекты получены, толку, надо понимать, никакого из них так и не вышло.

Юлия Пересильд, зайдя на станцию вместе с режиссером, действительно ДЕСАКРАЛИЗОВАЛА космонавтику как нечто "божественное", для "особых" людей, недоступное простым смертным; в Фейсбуке принято по этому поводу страдать - а по мне так это прекрасно и давно пора. Полвека летать по орбите вокруг Земли - да, сначала это было прикольно, но уже в 80е, еще при Советской власти, ПОДНАДОЕЛО и стало восприниматься как какая-то бессмысленная рутина. Прекрасно помню свои впечатления еще в пионерском возрасте - как ни включишь программу Время, всегда в ней дежурный отчет о какой-то паре космонавтов, которые болтаются "в космосе" и всегда идут на очередной "рекорд пребывания": полгода, год, полтора года... Понятно лишь одно - рано или поздно их все-таки оттуда спустят и непременно дадут звание "Герой Советского Союза", а вместо отправят другую пару - мариноваться еще дольше, ставя еще более крупный рекорд. А смысл и цель всего "подвига" так и расплывался в тумане.

Теперь же, слава богу и Пересильд, всей этой дурной бесконечности придет конец - раз уж простая 37-летняя мама двоих детей вот так запросто может подняться и спуститься, просто ради шоу, без долгой подготовки, после двух родов, не будучи какой-то там спортсменкой. Вопрос наконец-таки встанет ПРАВИЛЬНО, правильной стороной: не "зачем пересильд туда поперлась" (она-то полетела по делу), а наоборот: космонавты нахрена туда таскаются? ИМ-ТО что там делать? Еще не все эксперименты переделали?

Владимир Гуриев:

читаю комментарии про полёт юлии пересильд, чуть ли не каждый второй о том, что посылать в космос актрису, когда страна в такой разрухе, безнравственно, и я сердцем с такими комментариями, в общем-то, согласен — на фоне того, что происходит с отечественной онкологией (стариками, детьми, образованием — тут вы можете подставить нужное слово), кино в космосе могло бы и подождать.

но понятно, что этот аргумент не то чтобы ложный (эмоционально так точно нет, работает), но, скажем так, обоюдоострый. любого такого комментатора можно упрекнуть в том, что недавно он наверняка ел хлеб с маслом, а мог бы ограничиться сухарем, а разницу перечислить детям, старикам и пациентам, а также в собачий приют.

почему масло ещё можно, а космос уже нельзя — не очень понятно. тем более, что космос с юлией пересильд это якобы большой пиар-проект, результатом которого будет — эээ, ну, не очень понятно, что именно, но давайте считать, что популяризация роскосмоса и космоса вообще.

собственно, мои личные вопросы именно об этом.

во-первых, не очень понятно, зачем в принципе снимать художественное кино в космосе. суть кино и театра, в общем-то, в том, что это представление. нам показывают то, что не существует. никто не требует, чтобы актеры умирали по-настоящему, когда их героев убивают. никто не ожидает, что дерутся в кино по-настоящему. собственно, мы даже логикой легко жертвуем, если чувствуем, что происходящее эмоционально убедительно.

короче говоря, зрителю почти все равно, как именно все снято.

никто ещё не говорил, кажется, «как здорово, что тарковский убил лошадь, без неё прям было бы совсем не то». или то же самое про триера и осла.

протагонист и антагонист даже не обязаны в жизни ненавидеть друг друга. они ненавидят друг друга просто так, потому что противная сторона почти всегда интриган и бездарь.

в общем, снимать сцены в открытом космосе — ну такая, надуманная слегка затея. гораздо проще было бы снять их на земле, но тогда бы не случилось никакой популяризации, и это приводит меня ко второму вопросу.

почему юлия пересильд?

ну, то есть она наверняка прекрасный человек и хорошая актриса (или наоборот), и очень смелая, но почему она?

почему надо гордиться тем, что юлия пересильд обогнала тома круза? это же провал.

ну, то есть, если ваш конкурент рекламируется через селеба, и вы внезапно решили рекламироваться через селеба, запустить свою кампанию раньше недостаточно. нужно чтоб ваш селеб был такой же мощности или круче.

сейчас в западных заголовках даже имени ее нет обычно, потому что ну кто ее там знает (как и всех наших актеров и актрис).

почему не денни де вито? пусть даже против его воли. с нашим международным имиджем нам терять нечего, руки развязаны.

представляете себе заголовки?

администрация байдена требует, чтобы русские вернули денни де вито на землю.

никаких санкций не жалко ради такого, бог с ним, с воронежем.

или стивен сигал. его тоже все знают, и он нам многим обязан.

или кевин спейси.

господи, у него даже фамилия такая. спейси!!

кончик языка совершает два шажка по небу (на самом деле, я проверил, и нет, там ноль шажков, но все равно).

и, кстати, тут мы двух зайцев сразу убиваем. чуть только возникнет вопрос про лгбт, как мария захарова сразу приосанится и уточнит:

— простите, а ваша страна сколько геев в космос отправляла? ах, ни одного? как же так?

ну реально, к кевину спейси даже старики и дети отнеслись бы с пониманием, ради такого можно и ещё немного поголодать.

собственно, я даже в добровольные отказы от таргетной терапии ради такого дела верю.

но нет.

я, кстати, рад буду ошибиться и желаю будущему фильму миллиарды в мировом прокате, но подозреваю, что лучший возможный результат это строчка в книге рекордов гиннеса, которая, кажется, никому особо уже и не нужна, и слегка испорченное настроение тома круза.

а мог бы быть вин-вин. ну, в нашу пользу, конечно.

короче, большой шаг для юлии пересильд, она молодец, а для человечества — ну так, не очень.