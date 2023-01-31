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Соцсеть с эротическими фото OnlyFans перестала открываться в России

OnlyFans – cоциальная сеть с платным доступом к контенту, в основном эротическому – ограничила доступ с российских IP-адресов. В других странах она по-прежнему доступна. На это обратила внимание "Медиазона".

В реестре запрещённых ресурсов Роскомнадзора сайт onlyfans.com не значится.

После российского вторжения в Украину OnlyFans удалила аккаунты российских и белорусских авторов контента. Также компания заблокировала их счета, пообещав, что оставшиеся там средства сохранятся, пока они не смогут их снять. В OnlyFans сослались на санкции, введённые в ответ на вторжение России в Украину, которые они будут соблюдать.

Владельцем соцсети является Леонид Радвинский – уроженец Украины, в раннем детстве эмигрировавший в США. В марте 2022 года OnlyFans перечислила 500 эфириумов (около 1,3 миллиона долларов) компании UkraineDAO, собирающей средства для Украины. В OnlyFans тогда утверждали, что это только часть всех её пожертвований на различные гуманитарные инициативы в поддержку Украины во время войны.

  • После начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 9300 сайтов, в том числе социальные сети Twitter, Facebook и Instagram.
  • Ещё одна популярная сеть TikTok в начале марта сама запретила российским пользователям загружать новый контент и вести прямые трансляции, чтобы не попасть под статью о фейках про российскую армию.
  • Для доступа к заблокированным ресурсам россияне используют VPN.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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