Соцсеть X заблокировала новый аккаунт Юлии Навальной

Обновлено: аккаунт был разблокирован.

Социальная сеть X, бывший Twitter, заблокировала новый аккаунт оппозиционного политика Юлии Навальной. Подписываться на него сторонникам было предложено накануне. За сутки это сделали около ста тысяч человек.

Сейчас в аккаунте сообщается, что учётная запись заблокирована за нарушение правил соцсети. В X ситуацию не комментировали. В похожих случаях часто выяснялось, что блокировка происходила из-за массовой спам-атаки ботов на учётную запись.

Навальная накануне заявила, что продолжит дело погибшего мужа. Она призвала к тому же его сторонников.

Оппозиционер встретилась в Брюсселе с лидерами Евросоюза. На заседании Совета ЕС по международным делам она призвала европейские власти не признавать результаты предстоящих президентских выборов в России, усилить санкционное давление на сторонников Владимира Путина и помогать бегущим из страны противникам режима (полный текст выступления на русском опубликовало издание "Медуза").