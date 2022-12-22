Совбез ООН согласовал первую за десятилетия резолюцию по Мьянме

Совет Безопасности ООН одобрил первую за более чем 70 лет резолюцию по Мьянме, потребовав от правящей в этой стране военной хунты положить конец насилию, а также призвав освободить всех политзаключённых, в том числе свергнутую главу правительства Аун Сан Су Чжи.

Мьянма пребывает в кризисе с тех пор, как армия захватила власть и сместила избранное правительство Су Чжи 1 февраля 2021 года. Она и другие чиновники были задержаны и помещены под стражу. События вызвали крупные демократические протесты, которые хунта жёстко подавляла.

"Сегодня мы твёрдо дали понять военным в Мьянме, что рассчитываем на полное выполнение резолюции. У них не должно быть сомнений", - заявила в среду постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Члены Совбеза долго не могли согласовать подход к разрешению ситуации в Мьянме: против строгих мер выступали Китай и Россия, имеющие право вето. Представители обеих этих стран от голосования в среду воздержались, все остальные 12 государств-членов резолюцию поддержали.

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, в частности, что Москва не рассматривает ситуацию в Мьянме как угрозу международному миру и безопасности, а потому не считает, что вопрос должен рассматриваться Советом Безопасности ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал принятие документа, назвав его "важным шагом со стороны Совбеза ООН в связи с кризисом в Мьянме и на пути к тому, чтобы остановить репрессии и насилие в отношении граждан".

До сих пор Совбез ООН согласовывал лишь официальные заявления по Мьянме, где армия в 2017 году была причастна также к преследованиям мусульманской народности рохинджа, что США назвали геноцидом.

Нынешний посол Мьянмы в ООН, сохраняющий должность как представитель правительства Су Чжи, сказал, что в тексте принятой резолюции есть "положительные моменты", но в целом сторонники свергнутого руководства предпочли бы более жёсткие формулировки. Как отмечает Reuters, изначальный текст резолюции, содержание которого агентству известно, включало упоминание возможности санкций и запрета на поставки в Мьянму оружия, но впоследствии эти формулировки были удалены.

Мьянма, также известная как Бирма, находилась под властью военных до 2011 года, когда в стране начались демократические перемены под руководством Су Чжи. После ареста в начале февраля она призвала сторонников сопротивляться перевороту и не допустить возвращения диктатуры. 15 лет в течение 1988—2010 годов Су Чжи провела под домашним арестом по разным обвинениям.