Военные в Мьянме амнистировали шесть тысяч человек в честь праздника

Военные Мьянмы, находящиеся у власти, в честь Национального дня страны амнистировали шесть тысяч заключённых, среди которых четверо иностранцев и 11 знаменитостей.

Среди освобожденных иностранцев — австралийский экономист Шон Тернелл, бывший консультант по экономической политике госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи; экс-посол Великобритании Вики Боумен, американский ботаник Кьяу Хтай Оо и японский журналист Тору Кубота.

Кубота был задержан в августе во время съемки акции протеста против руководства страны.