Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Военные в Мьянме амнистировали шесть тысяч человек в честь праздника

Задержание участника антиправительственной акции в Мьянме, 15 февраля 2021 года

Военные Мьянмы, находящиеся у власти, в честь Национального дня страны амнистировали шесть тысяч заключённых, среди которых четверо иностранцев и 11 знаменитостей.

Среди освобожденных иностранцев — австралийский экономист Шон Тернелл, бывший консультант по экономической политике госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи; экс-посол Великобритании Вики Боумен, американский ботаник Кьяу Хтай Оо и японский журналист Тору Кубота.

Кубота был задержан в августе во время съемки акции протеста против руководства страны.

  • 1 февраля 2021 года в Мьянме произошёл госпереворот. Военные свергли избранное правительство страны под руководством фактического премьер-министра и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. В апреле того же года она была приговорена к пяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции. С тех пор все попытки гражданского неповиновения жестко подавлялись военным правительством.
  • ООН фиксировала стрельбу на поражение по толпам протестующим в городах по всей стране. По данным правозащитников, были убиты от нескольких сотен до двух тысяч противников режима, более 13 тысяч человек были арестованы. К казни также были приговорены десятки активистов.
  • Летом 2022 года военные привели в исполнение смертный приговор четырём оппозиционным активистам. Это была первая в стране смертная казнь с конца 1980-х годов.
  • Организация "Репортеры без границ" в своем ежегодном рейтинге признала Мьянму одной из самых неблагополучных в отношении свободы слова стран (176 место из 180).

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG