Военные в Мьянме амнистировали шесть тысяч человек в честь праздника

Военные Мьянмы, находящиеся у власти, в честь Национального дня страны амнистировали шесть тысяч заключённых, среди которых четверо иностранцев и 11 знаменитостей.
Среди освобожденных иностранцев — австралийский экономист Шон Тернелл, бывший консультант по экономической политике госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи; экс-посол Великобритании Вики Боумен, американский ботаник Кьяу Хтай Оо и японский журналист Тору Кубота.
Кубота был задержан в августе во время съемки акции протеста против руководства страны.
- 1 февраля 2021 года в Мьянме произошёл госпереворот. Военные свергли избранное правительство страны под руководством фактического премьер-министра и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. В апреле того же года она была приговорена к пяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции. С тех пор все попытки гражданского неповиновения жестко подавлялись военным правительством.
- ООН фиксировала стрельбу на поражение по толпам протестующим в городах по всей стране. По данным правозащитников, были убиты от нескольких сотен до двух тысяч противников режима, более 13 тысяч человек были арестованы. К казни также были приговорены десятки активистов.
- Летом 2022 года военные привели в исполнение смертный приговор четырём оппозиционным активистам. Это была первая в стране смертная казнь с конца 1980-х годов.
- Организация "Репортеры без границ" в своем ежегодном рейтинге признала Мьянму одной из самых неблагополучных в отношении свободы слова стран (176 место из 180).
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