Советница премьер-министра Венгрии уволилась из-за его "нацистской речи"

Давняя советница венгерского премьер-министра Виктора Орбана Жужа Хегедюш ушла в отставку из-за его "откровенно нацистской речи", которую премьер произнёс несколько дней назад в Румынии. Об этом сообщила сама Хегедюш, отправив письмо с решением о cвоём увольнении Орбану и в редакцию венгерского новостного агентства hvg.hu.

В своём выступлении в Трансильвании – румынском регионе, где проживает большая венгерская община, Орбан раскритиковал "смешение" европейских и неевропейских рас. Он заявил, что "венгры не хотят становиться людьми смешанной расы", а страны, где это считается приемлемым, "больше не являются нациями".

В письме Хегедюш отметила, что речь Орбана понравилась бы "самым кровожадным расистам" – поэтому, несмотря на 20-летнюю дружбу, им придётся прекратить отношения. Хегедюш добавила, что она долгое время защищала премьер-министра от обвинений в антисемитизме, но его последняя речь была "непростительна".

Орбан принял отставку Хегедюш, но отверг её обвинения в расизме.

"Вы не можете серьёзно обвинять меня в расизме после двадцати лет совместной работы. Вы лучше всех знаете, что моё правительство придерживается политики нулевой толерантности как к антисемитизму, так и к расизму", – публично ответил Орбан своей бывшей советнице.