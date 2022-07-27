Советница премьер-министра Венгрии уволилась из-за его "нацистской речи"

Давняя советница венгерского премьер-министра Виктора Орбана Жужа Хегедюш ушла в отставку из-за его "откровенно нацистской речи", которую премьер произнёс несколько дней назад в Румынии. Об этом сообщила сама Хегедюш, отправив письмо с решением о cвоём увольнении Орбану и в редакцию венгерского новостного агентства hvg.hu.
В своём выступлении в Трансильвании – румынском регионе, где проживает большая венгерская община, Орбан раскритиковал "смешение" европейских и неевропейских рас. Он заявил, что "венгры не хотят становиться людьми смешанной расы", а страны, где это считается приемлемым, "больше не являются нациями".
В письме Хегедюш отметила, что речь Орбана понравилась бы "самым кровожадным расистам" – поэтому, несмотря на 20-летнюю дружбу, им придётся прекратить отношения. Хегедюш добавила, что она долгое время защищала премьер-министра от обвинений в антисемитизме, но его последняя речь была "непростительна".
Орбан принял отставку Хегедюш, но отверг её обвинения в расизме.
"Вы не можете серьёзно обвинять меня в расизме после двадцати лет совместной работы. Вы лучше всех знаете, что моё правительство придерживается политики нулевой толерантности как к антисемитизму, так и к расизму", – публично ответил Орбан своей бывшей советнице.
- Слова Виктора Орбана о расах раскритиковал и Международный комитет выживших узников Аушвица. Комитет назвал речь венгерского премьера "глупой и опасной", а также призвал Евросоюз "дать понять миру, что у господина Орбана нет будущего в Европе".
- Орбан считается одним из близких к Кремлю европейских лидеров. Венгрия формально осудила российское вторжение в Украину и присоединилась к европейским санкциям. Однако она не поставляет Украине вооружение и заблокировала ряд санкционных мер в отношении России. В частности, из-за венгерской позиции не был введён запрет на поставки трубопроводной нефти из России в Европу.
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