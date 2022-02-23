В очередь не встали. Союзники России не хотят признавать "ДНР" и "ЛНР"

В России объявлено об установлении дипломатических отношений с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", независимость которых была признана Кремлем два дня назад, сразу после чего туда были введены российские войска. Остается открытым главный вопрос: собирается ли Москва сохранить контроль над теми территориями, которые уже контролируют сепаратисты с 2014 года, или Владимир Путин собирается отдать приказ о дальнейшем наступлении, чтобы захватить остальные территории Луганской и Донецкой областей Украины? Учитывая концентрацию российских войск вдоль украинской границы, наступление, разумеется, возможно и на других участках.

Расследовательская группа Oryx выяснила, что модификация БТР, представленного российским Первым телеканалом как бронетранспортер украинских войск, нарушивший границу России в Ростовской области, есть на вооружении только российских вооруженных сил. По мнению аналитиков Oryx, он был перекрашен, чтобы быть похожим на украинский. Создатель другой расследовательской группы, Conflict Intelligence Team, Руслан Левиев подтверждает этот вывод, подчеркивая, что этот и другие фейки, вроде якобы обстрела пограничного пункта в Ростовской области, легко разоблачаются.

Из-за обострения ситуации вокруг Украины, состояние 23 богатейших бизнесменов России сократилось на 32 миллиарда долларов, сообщило агентство Bloomberg. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, где анализируются сведения о стоимости активов 500 богатейших людей планеты, наибольшие потери понёс Геннадий Тимченко, член совета директоров "Сибура" и "Новатэка". Его состояние в 2022 году, по данным агентства, сократилось почти на треть – до 16 миллиардов долларов. Тимченко, как и другие люди из окружения Путина, а также компании, тесно связанные с Кремлем, стали объектами санкций, о введении которых объявил вчера президент США Джо Байден.

Аналогичные санкции против России ввела и Великобритания. Объявляя о них, премьер-министр Борис Джонсон отметил, что из-за агрессивной политики Владимира Путина все европейское сообщество рискует быть втянутым в большую войну.

Ну а что же союзники России? Ринулись ли они признавать независимость "ДНР" и "ЛНР", хотя бы в качестве благодарности за оказываемую им помощь, о которой так часто заявляют в Кремле? "Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН" – такое заявление сделал Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Казахстана, куда еще совсем недавно Россия отправляла свой контингент в рамках ОДКБ для спасения нынешнего режима. Бурно радовавшаяся признанию Кремлем "ДНР" и "ЛНР", свежий фигурант санкционного списка ЕС Маргарита Симоньян отреагировала с явной обидой.

А к заявлению министерства иностранных дел "братской" Беларуси Симоньян отнеслась, как представляется, язвительно.

Почему же даже сейчас не признанный Европой Александр Лукашенко не хочет признавать независимость "ДНР" и "ЛНР"? В сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" комментарий на эту тему дает Виталий Цыганков.

Возможно антивоенное движение в России сейчас было бы более мощным, если бы оппозиционный политик Алексей Навальный был на свободе. Но он в колонии, его сейчас прямо там судят по новому уголовному делу. Позавчера на суде один из ключевых свидетелей обвинения отказался от своих показаний, но вчера в суде уже не появился, а прокурор зачитала его старые показания, которые, видимо, и приобщены судьей к делу. Свое отношение к тому, что сейчас делает Владимир Путин, Навальный высказал в своем посте в соцсетях.

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