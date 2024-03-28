Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал в своём канале о предотвращении "десятков тысяч" попыток призвать к совершению терактов за несколько дней. Тысячи пользователей, по его словам, заблокированы.

"4 дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам, — заявил бизнесмен. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность".

Он рассказал, что со следующей недели пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.

Ранее российские СМИ сообщали, что массовые предложения о проведении терактов стали получать россияне после атаки на подмосковный концертный зал "Крокус Сити холл", в которой погибли больше 140 человек. Издание "База" утверждало, что сообщения часто получали дети. Кроме того, государственные СМИ сообщили, что подозреваемые в нападении на "Крокус" были завербованы через телеграм-канал.

28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле считают, что мессенджер "всё больше становится инструментом в руках террористов". "Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания", — сказал он.