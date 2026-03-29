В новом докладе Лаборатории гуманитарных исследований Школы общественного здоровья Йельского университета утверждается, что находящиеся в государственной собственности российские энергетические гиганты "Газпром" и "Роснефть" принимали непосредственное участие в перемещении и политической индоктринации тысяч украинских детей. Об этом 25 марта заявили авторы исследования во время пресс-конференции, посвященной публикации отчета.

В документе "Сознательные сообщники: роль "Газпрома" и "Роснефти" в перемещении и индоктринации украинских детей" говорится: "с высокой степенью уверенности" можно сказать о том, что эти компании и их дочерние предприятия содействовали вывозу и/или перевоспитанию по меньшей мере 2 158 детей из оккупированных Россией районов Украины в период с 2022 по 2025 год.

Авторы исследования идентифицировали шесть детских лагерей в России и на оккупированных российской армией территориях, куда были увезены украинские дети. Речь идет в том числе об объектах, принадлежащих дочерним компаниям "Газпрома". В тексте отмечается, что эти действия являются частью более широкой систематической кампании.

"Газпром" и "Роснефть" являются ключевыми элементами проводимой президентом [Владимиром] Путиным крупномасштабной кампании по депортации детей и их идеологической обработке", – заявил Натаниэль Рэймонд, исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований.

В докладе говорится, что детей из Донецкой, Луганской и Запорожской областей Украины доставляли в детские лагеря, где они подвергались воздействию пророссийской пропаганды, а в некоторых случаях участвовали в военных мероприятиях, которые называли "патриотическим воспитанием".

"Мы знаем, что детей из Украины доставляли в по меньшей мере шесть лагерей… либо спонсируемых "Газпромом"и "Роснефтью"… либо… напрямую принадлежащих дочерним компаниям "Газпрома", – заявила исследовательница Пейдж Фарренкопф. По ее словам, проведенный анализ подтвердил, что "по меньшей мере 2 158 детей… были отправлены в эти лагеря", и это продолжалось "вплоть до лета 2025 года".

Корпоративная сеть, не подпадающая под санкции

Согласно отчету, дочерние компании "Газпрома" и профсоюзы помогали организовывать перевозку, выдавали путевки в детские лагеря и содействовали мероприятиям, в докладе обозначенными как "перевоспитание", что включает в себя продвижение пророссийских нарративов и низведение до простого уровня украинской идентичности.

В отчете также очерчен масштаб участия российских государственных корпораций: в документе упоминаются десятки организаций, участвовавших в этой деятельности, включая дочерние компании и профсоюзы, связанные с "Газпромом" или с "Роснефтью". Согласно исследованию, большинство из них в настоящее время не находятся под санкциями США или Евросоюза.

"Из 44 организаций, указанных в нашем докладе, 80 процентов не находятся под санкциями", – сказала Фарренкопф.

В анализе Стэнфордского университета на ту же тему содержится предупреждение о том, что недавняя отмена части санкционных мер США может позволить, например, "Роснефти", продолжать получать доходы.

"Это имеет значение, потому что внешняя политика США… фактически направляет деньги прямо в карманы двух российских компаний, причастных к насильственному перемещению и перевоспитанию украинских детей", – заявила исследовательница Рут Гибсон.

Авторы доклада Йельского университета напоминают о том, что в марте министерство финансов США выдало лицензию, временно разрешающую поставки определенных партий российской нефти, что потенциально приносит выгоду "Газпрому" и "Роснефти", несмотря на действующие санкции.

Отвечая на вопрос Радио Свобода о методологии, Пейдж Фарренкопф сказала, что исследование было проведено по открытым источникам, добавив, что дочерние компании, о которых идет речь в докладе, "непосредственно заявляли о своей причастности… к перемещению и перевоспитанию украинских детей".

По словам Натаниэля Рэймонда, выводы, сделанные в исследовании, доведены до сведения американских чиновников. "Мы передали доклад в обе палаты Конгресса [США] и в администрацию [Дональда] Трампа", – сказал он, добавив, что Госдепартамент был проинформирован о предварительных результатах.

В контексте военных преступлений

В докладе утверждается, что участие крупных российских государственных компаний и их дочерних предприятий свидетельствует о скоординированных действиях, выходящих за рамки обычных действий государства. "Этот доклад демонстрирует… что эти действия… представляют собой комплексный подход со стороны правительства… и в этом участвуют российские частные компании", – говорит Рэймонд.

Полученные результаты дополняют предыдущие расследования о депортации украинских детей, которые привели к тому, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, российской уполномоченной по правам ребенка.

Исследователи из Йельского университета заявляют, что новый доклад впервые предоставляет доказательства участия крупных российских госкорпораций и их дочерних компаний в депортации украинских детей.