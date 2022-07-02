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Спасут ли Путина азиатские лидеры от западных санкций? "Грани времени" с Мумином Шакировым

Слева направо: Президент РФ Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Туркмении Сердар Бердымухамедов. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 26-й недели 2022 года

Новый формат войны, или повторение пройденного: обстрел ракетами гражданских объектов в Киеве, Харькове, Кременчуге, Одессе и Николаеве. Почему Москва сделала ставку на террористический метод введения "спецоперации"?

Саммит НАТО – начало новой эры противостояния с Россией. Оружия будет много: столько сколько необходимо Украине. Вето Турции преодолено, Финляндия и Швеция присоединяются к североатлантическому альянсу.

Кремль и мэрия Москвы готовятся к сентябрьским выборам. Процесс пошел. Оппозиционеры и активисты попадают за решетку по уголовным и административным статьям. Что боятся действующие власти в Москве и других регионах России?

Латышский актер Иварс Калныньш закрыл для себя Россию и осудил коллег по цеху, поддержавших войну против Украины.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с военным экспертом Сергеем Грабским, священником Григорием Михновым-Вайтенко, депутатом Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области Ниной Беляевой и латышским актером Иваром Калныньшем.

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