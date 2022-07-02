Спикер Нацгвардии Украины отверг сведения о взятии Лисичанска

В руководстве Украины отвергли распространяемую российской стороной информацию об окружении и взятии Лисичанска – последнего оплота украинской обороны в Луганской области на востоке страны.
"Украинская правда" приводит слова спикера Национальной гвардии Руслана Музычука в эфире национального телемарафона: "Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако город не окружен и находится под контролем украинских войск".
В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что российские войска закрепляются у Верхнекаменки, расположенной вблизи Лисичанска. Утром 2 июля в Генштабе сообщали, что на Лисичанском направлении у Верхнекаменки российские войска вели наступление, но успеха не имели и отошли.
Российское информагентство ТАСС в субботу, со ссылкой на представителя самопровозглашённой "ЛНР" Виталия Кисилёва, сообщило, что подразделения так называемой "народной милиции ЛНР" вошли в Лисичанск и находятся сейчас в районе стадиона "Шахтёр". Отмечается, что это практически центр города.
Корреспондент другого российского госагентства РИА "Новости" передал с места событий, что "Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил".
Также российские СМИ распространили комментарий помощника главы Чечни, командира спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что Лисичанск перешёл под полный контроль пророссийских сил.
Сам Кадыров ранее 2 июля, а также представитель "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко заявили о полном окружении Лисичанска и блокировании украинских подразделений, находящихся в этом городе. Вечером Кадыров написал в Telegram, что российские силы установили контроль над Лисичанском. "Командир специального полка полиции...Замид Чалаев, совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город", - написал глава Чечни.
В Генштабе ВСУ эти заявления российской стороны пока не комментировали, пишет Украинская служба Радио Свобода.
- В последние дни Лисичанск подвергался интенсивным ракетным обстрелам, и самые недавние боевые действия ведутся спустя неделю после того, как под контроль российских военных перешёл город Северодонецк, расположенный от Лисичанска на другом берегу реки Северский Донец. Перед захватом Северодонецк был практически полностью разрушен.
- Лисичанск называли ключевым для Москвы местом битвы в Донбассе – в её попытке завоевать украинский промышленный центр Донбасс.
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