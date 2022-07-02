Спикер Нацгвардии Украины отверг сведения о взятии Лисичанска

В руководстве Украины отвергли распространяемую российской стороной информацию об окружении и взятии Лисичанска – последнего оплота украинской обороны в Луганской области на востоке страны.

"Украинская правда" приводит слова спикера Национальной гвардии Руслана Музычука в эфире национального телемарафона: "Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако город не окружен и находится под контролем украинских войск".

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что российские войска закрепляются у Верхнекаменки, расположенной вблизи Лисичанска. Утром 2 июля в Генштабе сообщали, что на Лисичанском направлении у Верхнекаменки российские войска вели наступление, но успеха не имели и отошли.

Российское информагентство ТАСС в субботу, со ссылкой на представителя самопровозглашённой "ЛНР" Виталия Кисилёва, сообщило, что подразделения так называемой "народной милиции ЛНР" вошли в Лисичанск и находятся сейчас в районе стадиона "Шахтёр". Отмечается, что это практически центр города.

Корреспондент другого российского госагентства РИА "Новости" передал с места событий, что "Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил".

Также российские СМИ распространили комментарий помощника главы Чечни, командира спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что Лисичанск перешёл под полный контроль пророссийских сил.

Сам Кадыров ранее 2 июля, а также представитель "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко заявили о полном окружении Лисичанска и блокировании украинских подразделений, находящихся в этом городе. Вечером Кадыров написал в Telegram, что российские силы установили контроль над Лисичанском. "Командир специального полка полиции...Замид Чалаев, совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город", - написал глава Чечни.

В Генштабе ВСУ эти заявления российской стороны пока не комментировали, пишет Украинская служба Радио Свобода.