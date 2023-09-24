Спятившая страна. Андрей Филимонов – о годовщине мобилизации

В прошлом году, в августе, я написал в колонке "180 дней в бреду" о том, что российская власть, в лице её президента и его окружения, утратила всякую адекватность и ведет себя, как пациент психиатрической клиники.

Тогда ещё никто не знал, что месяц спустя в России будет объявлена "частичная мобилизация".

И молодые мужчины побегут из страны, поедут на самокатах по ущелью Терека в Верхнем Ларсе, пойдут пешком через бывшие целинные земли Северного Казахстана. Всего за неделю гостеприимные Грузия и Казахстан приняли столько мужчин из России, сколько Путин и Шойгу собирались отправить на фронт – 300 тысяч.

Многих потом видели в Стамбуле. Говорят, кто-то даже просил милостыню и пытался соблазнить состоятельных американских туристок, чтобы проникнуть на самолеты в Европу. Безумная картина, словно малобюджетный сиквел фильма "Бег" по Булгакову.

А тем временем в России военкоматы справились с поставленной задачей – нашлось 300 тысяч желающих (или таких, кому жизнь не дорога) отправиться на оккупированную территорию Украины. Убивать и погибать.

путинский режим спятил, похоже, не больше, чем все остальные российские граждане

Местные власти обещали мобилизованным из неблагополучных сел и городов (а больше всего выгребали "пушечного мяса" именно оттуда) всяческую помощь: например, дровами и замороженными пельменями. Но даже с этим помогали недолго. Сейчас семьи мобилизованных жалуются, что про них все забыли, а их мужчин не отпускают с фронта даже в краткосрочный отпуск.

А вскоре после начала мобилизации в интернете появилось множество видеобращений к президенту с жалобами на отсутствия комфорта в окопах и некачественные "броники" из военторга. И родные мобилизованных стали закупать для своих мужчин все сами – от униформы до дронов.

Уже второй год любящие жены и матери обсуждают ещё одну ставшую вдруг актуальной тему – как вскрывать "цинк", каким образом идентифицировать обгоревшие останки – чтобы узнать, того ли мужчину им вернули в гробу.

Тем временем в Европе "хорошие русские" проводят публичные сеансы мазохизма, чтобы доказать, что они не имперцы. Уехавшие и оставшиеся поливают друг друга в соцсетях. Оставшихся уехавшие обвиняют в том, что это они на свои налоги содержат режим и поддерживают агрессию. Уехавших, в свою очередь, обвиняют в полном отрыве от реалий и указывают им на то, что у них больше нет морального права судить о происходящем на родине. Среди уехавших, впрочем, немало тех, кто годами поддерживал путинский режим и вдруг прозрел. Так что – все смешалось.

На этом фоне в течение последнего года отовсюду в информационном пространстве возникал Пригожин с криком "Шойгу, Герасимов, где, сука, снаряды?!". И никого не удивляло, что путинского повара волнуют эти вопросы. Как говорил Жванецкий: "какой там борщ, когда такие дела на кухне".

Содержимое кремлевской кухни ненадолго выплеснулось в СМИ в июне этого года, когда повар вдруг отправился брать Москву, словно какой-нибудь самозванец Смутного времени. И все приготовились наблюдать за этим походом онлайн.

Но танк застрял в воротах цирка. Оказалось, что это не настоящий мятеж, а то же самое, что и обычно: многоходовочка. Пригожин вскоре погиб, как делают все люди, которые сильно не нравятся Путину.

Население России в большинстве притворилось, что оно ничего не видело и никакого мятежа просто не было.

К чему я об этом вспомнил? Хочется признать свою ошибку: путинский режим спятил, похоже, не больше, чем все остальные российские граждане. Как оставшиеся в России, так и покинувшие ее. Медицинский прогноз неблагоприятный. Ремиссия возможна лишь при одном условии – полное поражение России в этой захватнической войне.

Андрей Филимонов – писатель, журналист. Эта колонка была опубликована на сайте Сибирь. Реалии.

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