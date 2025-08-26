Среди кандидатов на премию Гавела - украинец, бывший в плену в РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы назвала имена трёх кандидатов на получение премии имени Вацлава Гавела в области прав человека.

Кандидатов выбрало независимое жюри, в которое входят известные правозащитники и общественные деятели, говорится в сообщении ПАСЕ.

На получение премии претендуют грузинская оппозиционная журналистка Мзия Амаглобели, украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич и азербайджанский журналист Ульви Гасанли.

Мзия Амаглобели - главный редактор двух независимых изданий из Батуми. В начале 2025 года она была арестована и приговорена к лишению свободы по обвинению в нападении на полицейского. Правозащитники считают её преследование политически мотивированным.

Максим Буткевич, украинский правозащитник, журналист и волонтёр, вступил в ряды ВСУ после российского вторжения в Украину в 2022 году, был взят российскими войсками в плен и приговорён к 13 годам лишения свободы. Его обвинили в стрельбе по мирным жителям, он обвинение отвергал. Буткевич более двух лет провёл в российской тюрьме и в октябре 2024 года был освобождён в результате обмена.

Ульви Гасанли - директор независимого издания "Абзас Медиа", который многие годы подвергается преследованиям со стороны властей в Азербайджане. В июне 2025 года его приговорили к девяти годам лишения свободы, после чего он объявлял голодовку.

В заявлении в связи с объявленим шорт-листа особо отмечается роль журналистов в борьбе за фкндаментальные свободы и права человека. Все трое претендентов на премию в нынешнем году - журналисты.

Имя лауреата будет объявлено 29 сентября на сессии ПАСЕ. Премия, названная в честь бывшего президента Чехословакии и Чехии, писателя и правозащитника Вацлава Гавела, вручается с 2013 года, её часто присуждают людям, которые преследуются властями авторитарных стран. Среди лауреатов были Людмила Алексеева, Оюб Титиев, Владимир Кара-Мурза.