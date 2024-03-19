США и Япония призывают не размещать ядерное оружие в космосе

США и Япония предложили Совету Безопасности ООН резолюцию, в которой подчеркивается, что страны мира должны соблюдать договор, запрещающий размещение ядерного оружия в космосе. Это послание, похоже, адресовано России, отмечает Reuters, в распоряжении которого оказался документ.

Вашингтон считает, что Москва разрабатывает противоспутниковое ядерное оружие космического базирования, использование которого может вызвать хаос и сбои во всех коммуникациях - от военной связи до телефонии, цитирует агентство источник, знакомый с вопросом.

Reuters напоминает, что Россия является участником Договора о космосе от 1967 года, который запрещает выводить "на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения".

Москва ранее заявляла, что выступает против развертывания в космосе ядерного оружия. Руководство Минобороны России также отрицало разработку такого оружия, что международным договором не запрещено.

В предложенном Совбезу ООН документе США, единственная страна, применившая ядерное оружие в войне, и Япония, единственная страна, подвергшаяся ядерной атаке, призвали участников договора не размещать такое оружие в космосе и не разрабатывать его.

Сообщения о возможных российских разработках появились после того, как 14 февраля один из американских республиканских законодателей выступил с предупреждением о "серьезной угрозе национальной безопасности", пишет "Голос Америки".