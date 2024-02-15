Не смотрите наверх. Российские "спутники-убийцы" напугали США

Действительно ли Россия собирается запустить в космос ядерную бомбу? Радио Свобода рассказывает, что стоит за паническим заявлением американского конгрессмена, утверждающего о наличии новой "серьезной угрозы безопасности США".

Сегодня в Вашингтоне советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, как ожидается, встретится с руководителями комитетов Конгресса США – по основной версии, чтобы обсудить "серьезную угрозу безопасности стране", о которой накануне сообщил глава комитета по делам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер (хотя Салливан говорит, что встреча была запланирована еще до заявления Тернера).

Тернер призвал администрацию президента Джо Байдена немедленно рассекретить всю информацию об этой угрозе. В среду Сенат проголосовал за то, чтобы распространить доклад разведки среди всех членов Конгресса США – это крайне необычный шаг, отмечают американские комментаторы. Позже источники американских журналистов в Конгрессе рассказали, что источником опасности, по данным разведки, является Россия, а связана она с российской космической программой.

Вместе с этим, если верить американским источникам, угроза, о которой говорит Тернер, не "острая", а газета The New York Times и вовсе утверждает, что она является лишь "потенциальной". Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон сказал в четверг, что характер полученной американской разведкой информации не дает причин для "паники".

У нескольких комментаторов и официальных лиц возникли подозрения, что алармистское заявление Майка Тернера является частью политической игры накануне президентских выборов в США и на фоне дебатов в Конгрессе о том, должны ли США продолжать военную помощь Украине и в каком объеме.

Бывший глава аппарата Белого дома Мик Малвени, занимавший эту должность при Дональде Трампе, сказал изданию The Hill, что Тернер, по его мнению, хотел своим заявлением "напугать" конгрессменов и вынудить их проголосовать за военную помощь Украине. Впрочем, пока вообще ничто не говорит о том, что соответствующий законопроект, одобренный 13 февраля Сенатом, будет рассмотрен Палатой представителей в ближайшее время. Майк Джонсон отказывается выносить его на голосование, продолжая требовать увязать помощь Украине с мерами по решению миграционного кризиса на южной границе США.

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Даже если заявление Тернера носило сугубо политический характер, интересно понять, о какой "связанной с космосом" угрозе на самом деле говорится в докладе американской разведки.

На этот счет версии американских СМИ разнились. Кто-то сразу вспомнил состоявшийся 9 февраля запуск Россией спутника "Космос 2575", который, по неофициальной информации, является не более чем низкоорбитальным малым спутником оптической разведки (о том, почему Россия в условиях войны остро нуждается в новых оптических спутниках, Радио Свобода рассказывало в апреле 2022 года). Одни издания писали, что речь идет о "размещении ядерного оружия в космосе", другие – о запуске космического аппарата с силовой установкой на ядерном топливе.

Издание Politico написало со ссылкой на несколько источников, "знакомых с вопросом", что в докладе разведки США речь идет о "потенциальном создании Россией противоспутникового ядерного оружия" и что эта проблема находится в поле зрения американского правительства и Министерства обороны уже "более года".

О разработке и даже испытаниях Россией противоспутникового оружия как наземного, так и космического базирования Космическое командование Минобороны США сообщало еще в 2020 году.

"Первый тип кинетического оружия – это система DA-ASAT, способная уничтожать спутники на низкой орбите Земли, которую они уже многократно тестировали. Если это оружие будет протестировано на реальном спутнике, это вызовет образование большого количества обломков, которое может поставить под угрозу коммерческие спутники и безвозвратно загрязнить космическое пространство. Второй тип – это коорбитальный ASAT, космическая система кинетического оружия, испытанная первый раз еще в 2017 году. Более того, в марте 2018 года президент Путин объявил о разработке наземной лазерной системы для использования российскими космическими войсками, которую российское военное ведомство назвало "боевой лазерной системой". Такое поведение будет считаться потенциально угрожающим в любой другой области", – говорилось в заявлении Космического командования.

15 ноября 2021 года Россия действительно успешно испытала противоспутниковую ракету на собственном старом спутнике, что привело к образованию на орбите более чем 1500 обломков. В США утверждали, что они могут представлять опасность для Международной космической станции, в России это отрицали.

Власти США много раз говорили о стремлении России и Китая к милитаризации космоса, хотя Договор о космосе 1967 года, который подписан и ратифицирован этими тремя государствами, запрещает размещение ядерного оружия на околоземной орбите. "Государства – участники Договора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размешать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом", – говорится в тексте соглашения.

Ядерная бомба на орбите

По одной из версий, которую приводили со ссылкой на источники американские СМИ, Россия разрабатывает программу размещения на орбите ядерного оружия, предназначенного для поражения спутников.

Ядерные испытания проводились в космосе всего несколько раз. В промежутке между 1958 и 1962 годами США взорвали ядерные заряды на высоте более 100 километров (то есть выше линии Кармана, которая обычно считается границей между земной атмосферой и открытым космосом) 5 раз, а СССР – 4 раза. Самое крупное из этих испытаний было произведено в 1962 году: в ходе американской операции Starfish Prime на высоте 400 километров над Тихим океаном была взорвана ядерная боеголовка мощностью в 1,4 мегатонны. Взрыв сразу вывел из строя три спутника, в том числе американский аппарат Transit 4B первой в мире системы спутниковой навигации и спутник ВМФ США TRAAC. Пояса радиации, образовавшиеся на орбите в результате взрыва, в течение 6 месяцев вывели из строя, повредив солнечные батареи, еще 6 спутников, в том числе первый спутник, запущенный Великобританией, и первый аппарат коммерческой спутниковой связи.

Независимый аналитик и исследователь российских космических программ Барт Хендрикс считает, что в сообщении американской разведки речь вряд ли идет о размещении Россией ядерного оружия в космосе. Хендрикс отмечает неизбирательность последствий ядерного взрыва в космосе, которым наверняка будут повреждены и российские спутники. С ним согласен и старший научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководитель проекта "Ядерные силы России" Павел Подвиг.

"Если вы произведете взрыв, вы снесете очень большое количество спутников, и прежде всего спутников гражданских, которые на такого рода обстоятельства совершенно не рассчитаны, – говорит Подвиг, напоминая об опыте операции Starfish Prime. – Поэтому представить, что сейчас кто-то произведет взрыв в космосе, невозможно. Друзей себе таким образом Россия точно не приобретет", – сказал Подвиг в комментарии для Радио Свобода.

Помимо вопроса о целесообразности использования ядерного оружия в космосе, есть и юридические ограничения. Кроме Договора о космосе, например, существует Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года. В настоящий момент Россия остается в обоих договорах, хотя в ноябре 2023 года Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем (то есть включающем, в отличие от документа 1963 года, также запрет на подземные испытания) запрещении ядерных испытаний.

Павел Подвиг считает, что Россия не станет выходить из международных договоров, в том числе Договора о космосе, без определенной публичной подготовки. "Моя оценка такова, что определенные рамки существуют, и вот так, без какого-то повода и без какой-то подготовки, взять и разместить в космосе какое-то ядерное оружие – я не думаю, что такая возможность рассматривается", – говорит эксперт.

Космический РЭБ с ядерным реактором

Использование в космосе космических аппаратов с ядерными энергетическими установками международными договорами не запрещено (хотя регулируется их использование на низких околоземных орбитах). Такая установка может быть исполнена в виде РИТЭГа – ядерной батареи, использующей тепловую энергию естественного распада радиоактивных изотопов, но без возникновения цепной реакции, и, собственно, ядерного реактора. Аппараты с РИТЭГами регулярно запускаются и в последние годы: например, ядерной батарейкой оснащена станция "Новые горизонты", в настоящее время покидающая Солнечную систему, и марсоход Curiosity. На земной орбите аппаратов с РИТЭГами нет.

США и СССР предприняли несколько попыток использования ядерных реакторов в качестве энергетических установок для спутников. Первым таким спутником стал американский Snapshot, выведенный на орбиту в 1965 году. Он проработал всего 43 дня. Советский Союз начиная с того же 1965 года запустил целую серию аппаратов УС-А с ядерными установками в составе системы морской разведки "Легенда". "Легенда" находилась в эксплуатации до середины 2000-х годов, но последний из серии спутников УС-А отправился на орбиту в 1988 году. С тех пор ни одна страна не отправляла в космос ядерный реактор.

И Хендрикс, и Подвиг считают, что угроза, о которой говорят в американской разведке, с большей вероятностью связана именно с намерением России вновь использовать в космосе ядерные реакторы, а не отправить на орбиту ядерное оружие. Это может быть спутник, либо использующий ядерную установку в качестве двигателя, либо для обеспечения работы, например, направленного излучателя. С тем, что речь идет о проекте такого рода, согласен и Брайан Уиден, руководитель программ американского фонда Secure World Foundation.

С 2009 года Россия разрабатывает космический буксир "Зевс", который планируется оснастить ионным двигателем, работающим от ядерной установки. Официально заявляется, что "Зевс" может применяться для полетов к другим планетам или для сборки космического мусора. При этом в 2014 году директор КБ "Арсенал" (в советское время производило те самые спутники УС-А) Андрей Романов упоминал ядерную установку "Зевса" в контексте создания военных спутников.

В 2019 году издание The Space Review со ссылкой на открытые данные писало о том, что КБ "Арсенал" действительно работает над новым военным спутником с ядерной энергоустановкой. Предполагается, что проект носит название "Экипаж". В 2014 году "Арсенал" публиковал на своем сайте чертежи аппаратов, использующих двигательную установку на основе улучшенной версии реактора "Топаз", который использовался в двух спутниках программы "Легенда" в конце 1980-х. Андрей Романов, который, как считается, и лоббировал использование ядерной энергии в космосе, покинул пост главы КБ "Арсенал" в том же 2014 году, и о дальнейшей судьбе проекта ничего не известно. В то же время еще при Романове "Арсенал" начал работать с ядерной установкой, разработанной для буксира "Зевс", и эта работа продолжилась в последующие годы.

О проекте "Экипаж" стало известно из данных госзакупок, научных статей и судебных документов. Пока неизвестно, будет ли энергетическая установка аппаратов этого проекта создана на базе реактора буксира "Зевс" или улучшенного "Топаза". Какой планируется полезная нагрузка аппарата, также неясно, но в КБ "Арсенал" неоднократно говорили о возможности создания космической системы радиоэлектронной борьбы на основе ядерной энергии.

"Если вы рассчитываете на то, что на борту вашего космического аппарата будет какая-то мощная глушилка, что-то, что создает помехи, или какое-то микроволновое оружие, вам может понадобиться достаточно мощный источник энергии. Можно себе представить, что эта энергия поставляется ядерной энергетической установкой. Грубо говоря, у вас там какая-то микроволновая пушка установлена, и вот для того, чтобы она давала больше микроволн, вы ставите этот ядерный реактор", – рассуждает Павел Подвиг.

Одна из проблем, связанных с размещением ядерных реакторов на орбите, – опасность их неконтролируемого падения на поверхность Земли. Именно это случилось в 1977 году с аппаратом "Космос-954" серии "УС-А". Радиоактивные обломки спутника упали на территории Канады площадью более 100 тысяч квадратных километров. После международного скандала СССР частично компенсировал Канаде стоимость работ по устранению последствий инцидента и на три года остановил запуск новых спутников по программе "Легенда".

Еще одна версия, выдвинутая Хендриксом и другими экспертами, заключается в том, что американская разведка могла узнать о работах России над системой частично-орбитального бомбометания (Fractional Orbital Bombardment System, FOBS).

"Она испытывалась Советским Союзом в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Целью был запуск ядерного оружия, которое вернется после совершения одного оборота вокруг Земли, а затем приблизится к США с юга (большинство систем раннего предупреждения были расположены на севере страны и в Канаде, поскольку потенциальная советская ядерная атака с большей вероятностью могла быть нанесена со стороны Северного полюса). Вместе с этим нет никаких признаков того, что Россия возобновила работу над этим проектом", – говорит Барт Хендрикс.

"Бросить вызов превосходству США"

Какой бы на самом деле ни оказалась "угроза безопасности США", о которой в четверг сказал Майк Тернер, Россия действительно пытается наверстать отставание от Америки в космических технологиях и адаптироваться к новым вызовам, таким как группировка из пяти с лишним тысяч маленьких спутников, запущенных компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения работы провайдера спутниковой связи Starlink, пишет колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус. "Война в Украине продемонстрировала военное влияние Starlink и других космических сетей связи и разведки. Теперь Россия, похоже, работает над оружием, направленным на выведение из строя таких систем с помощью новых технологий космической войны", – считает он.

В октябре 2022 года Россия напрямую угрожала уничтожением коммерческих спутников США, если они будут использованы в военном конфликте в Украине.

"Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", – сказал на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Россия, похоже, ищет новые способы бросить вызов космическому превосходству США. Но, учитывая изобретательность американских инженеров в оказании помощи друзьям и в уклонении от врагов, можно с уверенностью сказать, что цикл ударов и ответных ударов в космосе только начинается", – резюмирует шум вокруг заявления американского конгрессмена Дэвид Игнатиус.