США исключили из санкций строящуюся "Росатомом" АЭС

Соединённые Штаты вывели из-под санкций строительство новых энергоблоков атомной электростанции в Венгрии. Оно ведётся российской корпорацией "Росатом".

По словам госсекретаря США Марко Рубио исключение сделано для обеспечения энергетической безопасности Венгрии. "Им нужно её достроить, — сказал Рубио на пресс-конференции в Канаде. — Но проект разработан и осуществляется российской компанией и мы хотим, чтобы его могли завершить".

Рубио пояснил также принятое Вашингтоном решение исключить из санкций поставки российских энергоресурсов в Венгрию. Он назвал эти поставки "незначительной частью российского экспорта".

"Но это почти всё, что покупает Венгрия, — сказал он. — И это будет глубоким дестабилизирующим фактором, если они останутся без этих поставок".

Отмена энергетических санкций США на российский экспорт в Венгрию и строительство АЭС было одной из ключевых целей визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон в начале ноября.

По данным МВФ, на Россию в 2024 году приходится 86 процентов импортируемой Венгрией нефти. Потеря этого источника энергоресурсов может привести к снижению ВВП страны на 4 процента.