"Время пришло"

Президент США Дональд Трамп пока не видит свидетельств того, что Россия готова прекратить огонь в Украине. В связи с этим Вашингтон ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

The Wall Street Journal отмечает, ссылаясь на источники, что Трамп выбрал не самый жёсткий рычаг, чтобы принудить Путина остановить войну: по данным издания, на столе у американского президента было несколько вариантов действий. Reuters пишет, однакво, что вслед за санкциями США госкомпании Китая приостановили закупку российской нефти.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что пока не видит смысла встречаться с Владимиром Путиным, хотя сам ранее анонсировал эту встречу в Будапеште. Теперь она отложена на неопределенное время, что подтвердил и Путин. Он также стал угрожать, если по территории России станут наносить удары дальнобойным оружием, "ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим".

23 октября на саммите ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев мог бы получить американские дальнобойные ракеты "Томагавк" из запасов европейских стран. Однако окончательное решение о поставках этого оружия Украине пока не принято. Зато Евросоюз одобрил очередной, уже 19-й пакет санкций против России.

Тем временем российские военные самолеты снова вторглись в воздушное пространство ЕС и НАТО – на этот раз Литвы. Литовские власти сообщили, что два самолета – истребитель и заправщик – находились в воздушном пространстве страны 18 секунд. Минобороны РФ утверждает, что истребители только "совершали полеты над территорией Калининградской области" и воздушную границу Литвы не пересекали.

Насколько сокрушительны новые американские санкции для российской экономики? Сможет ли снова Путин манипуляциями и угрозами перетянуть Трампа на свою сторону, и какой ответ Европа приготовит Кремлю? Обсуждаем в программе "Лицом к событию".